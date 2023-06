Eintracht Frankfurt droht Kaugummi-Poker bei Kolo Muani

IMAGO/Michael Taeger

Verlässt Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt im Sommer?

Obwohl SGE-Sportvorstand Markus Krösche bereits mehrfach betont hat, dass Randal Kolo Muani im Sommer nicht verkauft werden soll, brodelt die Gerüchteküche um den Stürmer von Eintracht Frankfurt heftig. Den Hessen droht offenbar ein Kaugummi-Poker bei dem Franzosen.

FC Bayern München, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, FC Chelsea: Die Liste der Topklubs, bei denen Kolo Muani angeblich auf dem Zettel steht, ist lang.

Und dennoch betonte Sportvorstand Krösche zuletzt, dass man versuchen will, den Stürmer zu halten. "Ich gebe ihn nicht in den Markt und will ihn auch nicht transferieren. Mein Ziel ist, dass Randal bei uns bleibt", stellte er im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unmissverständlich klar.

Allein, sollten "irgendwann Summen auf den Tisch kommen, bei denen es dann unverantwortlich wäre, nicht darüber nachzudenken", sei ein frühzeitiger Abschied des Stürmers denkbar, so der 42-Jährige.

Eintracht Frankfurt droht späte Kolo-Muani-Entscheidung

Laut "kicker" könnten eben solche Summen für Kolo Muani geboten werden. Sollte eine Offerte um die 100 Millionen Euro eintreffen, würde man in Frankfurt doch über einen Verkauf nachdenken - auch am Ende der Transferperiode.

Dem Bericht zufolge rechnet man bei der SGE ohnehin nicht damit, dass die Zukunft von Kolo Muani zum Vorbereitungsstart geklärt ist. Wahrscheinlicher sei, dass erst gegen Ende des Transferfensters Klarheit herrscht.

Welche Rolle spielen Mbappé und Osimhen?

Kolo Muanis weiterer Werdegang könnte wohl auch unmittelbar mit der Zukunft von PSG-Superstar Kylian Mbappé und der von Victor Osimhen von der SSC Neapel zusammenhängen.

Sollte Mbappé zu Real Madrid wechseln, könnte Paris Saint-Germain die Bemühungen um den Frankfurter verstärken. Der Klub, der bei Osimhen leer ausgeht, könnte den Fokus auf Kolo Muani schwenken.