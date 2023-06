BVB-Star Özcan zu Werder? Verwirrung nach wildem Gerücht

IMAGO/Revierfoto

Salih Özcan ist beim BVB ins zweite Glied gerutscht

In der Rückserie hat Salih Özcan beim BVB sportlich den Anschluss verloren. Passend dazu waberten am Sonntag Gerüchte durchs Netz, die den Mittelfeldmann mit einem Wechsel zu Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen in Verbindung brachten. Die Reaktion eines Transfer-Insiders folgte prompt.

Fünf Millionen Euro nahm Borussia Dortmund im vergangenen Sommer in die Hand, um Salih Özcan vom 1. FC Köln loszueisen. In den ersten Monaten beim BVB schien es so, als hätten die Westfalen mit dem vergleichsweise günstigen Sechser ein echtes Schnäppchen gelandet.

Nach der WM-Pause büßte der 25-Jährige seinen Platz in der Startelf jedoch ein und kam nur noch sporadisch als Joker zum Zug. Und wenn er sich doch mal beweisen durfte, lieferte der türkische Nationalspieler Trainer Edin Terzic kaum Argumente für mehr Spielzeit.

Ob Özcan in der kommenden Saison wieder eine wichtigere Rolle einnehmen kann, ist laut "kicker" fraglich. Zwar sind mit Jude Bellingham und Mahmoud Dahoud zwei bisherige Konkurrenten in der Schaltzentrale weg, im Gegenzug dürfte der BVB aber noch den einen oder anderen Neuzugang für das Mittelfeld dazuholen.

Özcan vom BVB zu Werder? Das ist dran

Am Sonntag machten plötzlich Gerüchte die Runde, Özcan könnte die Flucht aus Dortmund ergreifen und sich Werder Bremen anschließen. Eine Leihe des noch bis 2026 an die Borussia gebundenen Profis wurde in der grün-weißen Bubble diskutiert.

SVW-Trainer Ole Werner hatte in Kiel einst ein Jahr mit dem wuchtigen Abräumer zusammengearbeitet, man kennt und schätzt sich seither.

Nichtsdestotrotz sei an den Spekulationen "zumindest Stand heute nichts dran", behauptet "Sport1"-Journalist Patrick Berger. Er könne die kursierenden Meldungen "überhaupt nicht bestätigen", Özcan sei mit seiner ersten Saison beim BVB "zufrieden".

Weil so viele #BVB- und Werder-Fans fragen: Es gibt das Gerücht, dass Salih Özcan (25/🇹🇷) nach Bremen geht. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. An dem Thema ist, zumindest Stand heute, nichts dran. Mit seiner Debüt-Saison (36 Einsätze, 28 Startelf) ist der Spieler zufrieden. — Patrick Berger (@berger_pj) 18. Juni 2023

Scheint, als würde der nächste Top-Transfer nach Naby Keita an der Weser noch ein wenig auf sich warten lassen.