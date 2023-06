Gedankenspiele des FC Bayern bei Top-Talent Tel enthüllt

IMAGO/Laci Perenyi

Mathys Tel wechselte 2022 zum FC Bayern

Mathys Tel gilt beim FC Bayern als großes Versprechen für die Zukunft. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters diskutieren intern wohl über die Rolle des Youngsters.

Laut "Sport1" gibt es beim FC Bayern Gedankenspiele, dass Tel in der kommenden Saison zunehmend im Sturmzentrum auflaufen könnte. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 18-Jährige oftmals auf den Flügeln zum Einsatz.

Der FC Bayern sucht auf dem Transfermarkt aktuell nach einem neuen Angreifer von Top-Format. Doch die Suche gestaltet sich als schwierig.

Für Kandidaten wie Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) oder Victor Osimhen (SSC Neapel) wäre jeweils wohl eine Ablöse im dreistelligen Millionen-Bereich fällig. Zudem suchen europäische Spitzenklubs wie Manchester United, Real Madrid und Paris Saint-Germain ebenfalls nach einem neuen Torjäger.

Tel winkt mehr Spielzeit beim FC Bayern

"Sport1" zufolge ist keineswegs in Stein gemeißelt, dass der FC Bayern in diesem Sommer eine hohe Summe für einen neuen Mittelstürmer ausgibt. Tel winkt demnach mehr Spielzeit in München.

Der Franzose war im vergangenen Jahr für rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes an die Säbener Straße gewechselt und gilt als absolutes Top-Talent. Zuletzt stand allerdings auch eine Leihe im Raum.

Mathys Tel will beim FC Bayern bleiben

"Viele Klubs in Europa hätten gerne Mathys – und zwar nicht die kleineren. Aber wir haben es bereits kommuniziert: Für uns ist es ganz klar, dass Mathys beim FC Bayern bleibt, um sich zu verbessern", stellte Berater Gadiri Camara gegenüber der "Sport Bild" klar.

Der Spieleragent unterstrich zudem, wie wichtig seinem Klienten der FC Bayern ist, bei dem er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet hat: "Der Verein liebt ihn, die Fans lieben ihn: Wir wollen gemeinsam eine Liebesgeschichte aufbauen, denn Bayern ist einer der besten Vereine der Welt."