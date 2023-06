Trainer-Ikone schwärmt von Moukoko: "Das imponiert mir"

IMAGO/Michael Kienzler

Herrmann Gerland und BVB-Stürmer Moukoko vor einem Länderspiel im Gespräch

BVB-Angreifer Youssoufa Moukoko zählt im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft zu den großen Stars. Einer seiner Trainer beim DFB zeigte sich nun beeindruckt vom 18-Jährigen.

Youssoufa Moukoko will den Rummel um seine Person vor dem ersten Auftritt der deutschen U21-Auswahl bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien einfach ausblenden. "Ich bin nur ein normaler Teil der Mannschaft, stelle mich in deren Dienst", entgegnete er im Gespräch mit "Bild" bescheiden: "Marktwerte interessieren mich überhaupt nicht."

Bei Trainer-Ikone Hermann Gerland, Co-Trainer von Antonio Di Salvo bei der deutschen U21-Nationalmannschaft, kommen Aussagen wie diese besonders gut an. "Er ist ein unglaublich lieber Junge, ein toller Mensch", wird der 69-Jährige in dem Bericht zitiert: "Wie er es schafft, bei dem ganzen Zirkus, der um ihn veranstaltet wird, so normal zu bleiben – das imponiert mir!"

Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund ist nicht weniger als der große Hoffnungsträger bei der Mission Titelverteidigung, hat er doch sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Dress in den vergangenen Monaten seine Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit sechs Toren in vier Qualifikationsspielen hatte Moukoko durchaus seinen Anteil am ungefährdeten Gruppensieg. Zudem ist der BVB-Angreifer einer der wenigen Spieler im Kader mit A-Länderspielerfahrung.

BVB-Star Moukoko: "Viele junge Spieler verlieren den Kopf"

Der Youngster will dennoch auf dem Boden bleiben. "Viele junge Spieler verlieren den Kopf, wenn sie immer gefeiert werden und ein Hype um sie veranstaltet wird", so Moukoko, der schon als BVB-Junior Schlagzeilen im Wochentakt geliefert und im Herrenbereich zahlreiche Rekorde geknackt hat: "Du musst einfach bei dir sein, ganz klar im Kopf sein. Entweder du packst das, oder nicht. Am Ende muss man damit klarkommen."

Moukoko wolle "einfach nur der Junge Youssoufa" und am Ende "ein besserer Mensch zu sein".