Medien: FC Bayern plant nächsten Transfer-Gipfel

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Thomas Tuchel (l.) und Herbert Hainer (r.) planen Transfers des FC Bayern

Welche Verstärkungen zieht der FC Bayern für die kommende Saison an Land? Diese spannende Frage stellen sich Fans und Beobachter des deutschen Rekordmeisters. Am Mittwoch könnte an der Säbener Straße wieder neuer Schwung in die Personalplanungen kommen.

Wie "Bild" berichtet, tagt dann wieder der Transfer-Rat des FC Bayern. Nach dem Aus von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben die Münchner den sogenannten "Ausschuss Sport" ins Leben gerufen, um den Transfer-Sommer abzuwickeln.

Zu diskutierende Themen gibt es an der Säbener Straße genug. So sucht der FC Bayern nach einem neuen Mittelstürmer sowie einem defensiven Mittelfeldspieler. Darüber hinaus müssen die drohenden Abgänge von Lucas Hernández sowie Benjamin Pavard in der Innenverteidigung kompensiert werden.

FC Bayern holt Laimer und Guerreiro

Mit Konrad Laimer und Raphaël Guerreiro konnte der Verein bereits zwei ablösefreie Spieler für sich gewinnen. In den folgenden Wochen könnte der FC Bayern noch tief in die Tasche greifen.

"Die Stimmung ist sehr gut. Wir haben bereits zwei Spieler verpflichtet mit Konrad Laimer und Raphaël Guerreiro – zwei sehr gute Spieler. Auch Spieler, die wir auf beiden Positionen gut gebrauchen können. Sie kommen ablösefrei. Das heißt, wir haben uns Geld gespart, um später noch was machen zu können", sagte Klub-Präsident Herbert Hainer gegenüber "Bild".

FC Bayern will wieder "ganz vorn mitzuspielen"

Der "Ausschuss Sport", dem unter anderem auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß als auch Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge angehören, arbeite "sehr intensiv am Kader der kommenden Saison", so Hainer.

"Es ist überhaupt keine Frage, dass es unser Anspruch ist, in der kommenden Saison national und international wieder ganz vorn mitzuspielen. Dafür müssen wir noch arbeiten", führte der 68-Jährige weiter aus.