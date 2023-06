"Gesamtpaket passend": FC Bayern verpflichtet neuen Torhüter

IMAGO/Ulrich Wagner

Neuer Torhüter für den FC Bayern

Der FC Bayern verstärkt seine Nachwuchsabteilung mit einem neuen Torhüter. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag verkündete, wechselt der Australier Anthony Pavlesic aus der Akademie der Central Coast Mariners an die Säbener Straße.

Der 17 Jahre alte Junioren-Nationalkeeper mit kroatischen Wurzeln, der aktuell bei der U17-Asienmeisterschaft im Einsatz ist, soll beim FC Bayern der Mitteilung zufolge zunächst im Kader der A-Junioren stehen.

"Anthony hat bei uns im Februar ein zweiwöchiges Probetraining absolviert und einen bleibenden Eindruck hinterlassen", lobte der Münchner Torwart-Koordinator Tom Starke den Neuzugang.

"Wir haben ihn im Anschluss weiterhin sehr intensiv verfolgt und für uns beschlossen, dass das Gesamtpaket passend ist. Er ist ein sehr positiver Typ, der für sein Alter bereits sehr reif auftritt und alle körperlichen Voraussetzungen mitbringt", erklärte der Ex-Profi.

Trainer-Wechsel bei der U19 des FC Bayern

Pavlesic wird in der U19 des FC Bayern künftig allerdings nicht unter Danny Galm arbeiten. Den Coach zieht es zum Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen, wie ebenfalls am Montag bekannt wurde.

"Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Campus-Trainer in den Profifußball abgegeben. Das zeigt, dass wir nicht nur für junge Spieler eine erfolgreiche Talentschmiede sind. Nun hatte Danny die Möglichkeit, in Sandhausen seine erste Station im Profifußball zu übernehmen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg und bedanken uns für seinen nimmermüden Einsatz am Campus in den vergangenen zwei Jahren", kommentierte Campus-Leiter Jochen Sauer die Personalie.

Galm würdigte die "spannende, intensive und lehrreiche Zeit" beim FC Bayern.

"Ich durfte mit großartigen Menschen, Spielern und Trainern sowohl am Campus als auch an der Säbener Straße zusammenarbeiten und mich weiterentwickeln. Ich habe erfahren und verinnerlicht, was es heißt, Teil der Bayern-Familie zu sein. Es waren wichtige zwei Jahre, in denen ich auf besondere Persönlichkeiten und außergewöhnliche Charaktere getroffen bin", ergänzte der 37-Jährige.