Kuntz wechselt nächsten Türkei-Sieg ein

IMAGO/David Rawcliffe

Nächster Sieg in der EM-Qualifikation für die Türkei

Dank des glücklichen Händchens ihres deutschen Trainers Stefan Kuntz hat die Türkei in der Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland ihre Tabellenführung in der Gruppe D gefestigt.

Die Türken feierten in Samsun gegen Wales in fast 50-minütiger Überzahl durch Tore der Joker Umut Nayir (72.) und Arda Güler (80.) mit 2:0 (0:0) ihren zweiten Sieg nacheinander.

Die Gastgeber bauten damit ihren Vorsprung auf den Toprivalen Kroatien vorläufig auf fünf Punkte aus. Allerdings hat der WM-Dritte aufgrund seiner Teilnahme am Finalturnier der Nations League bisher zwei Spiele weniger bestritten.

Drei Tage nach dem Sprung an die Tabellenspitze durch den glücklichen 3:2-Erfolg in Lettland begann das Kuntz-Team mit Bundesliga-Profi Salih Özcan von Vizemeister Borussia Dortmund in der Anfangsformation engagiert.

Schon nach neun Minuten jubelten die türkischen Spieler und Fans über ein Eigentor der Briten, aber der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Danach wurde die Begegnung zunehmend ruppiger, bis die Gäste durch eine Rote Karte gegen Joe Morrell wegen groben Foulspiels in Unterzahl gerieten (41.).

Nach dem Seitenwechsel konnten die Türken lange keinen Nutzen aus ihrem personellen Vorteil ziehen. Zudem blieben die Waliser durch Konter weiterhin gefährlich.

Nach einem verschossenen Strafstoß von Ex-Bundesligastar Hakan Calhanoglu (64.) und einer weiteren Toraberkennung durch Videobeweis im Anschluss an einen Treffer von Einwechselspieler Nayir (69.) schienen die Hausherren schon fast zu verzweifeln, ehe Nayir kurz darauf doch noch der erlösende Führungstreffer gelang. Güler (80.) sorgte als zweiter Joker für die Entscheidung.