Eintracht Frankfurt schnürt "teures Paket" für Ngankam

Wechselt Jessic Ngankam von Hertha BSC zu Eintracht Frankfurt?

Eintracht Frankfurt ist offenbar an einer Verpflichtung von Jessic Ngankam von Hertha BSC interessiert. Nun könnte die SGE im Werben um den U21-Nationalspieler Ernst machen.

Wie "Sky" berichtet, treibt Eintracht Frankfurt die Bemühungen um Ngankam voran. Demnach wollen die Hessen den 22 Jahre alten Mittelstürmer unbedingt verpflichten.

Gespräche sollen bereits stattgefunden haben. Gerade der neue Eintracht-Trainer Dino Toppmöller sei großer Fan von Ngankam, das Hertha-Talent sei Wunschspieler des 42-Jährigen.

Im Poker um Ngankam kann sich Frankfurt offenbar gute Chancen ausmalen. Der U21-EM-Fahrer wird von der gleichen Agentur vertreten wie die beiden SGE-Stars Kevin Trapp und Mario Götze, zu der die Hessen einen guten Kontakt pflegen sollen.

Ngankams Vertrag bei Hertha BSC ist noch bis 2025 datiert. Als Schnäppchen wird der Bundesliga-Absteiger den Angreifer sicher nicht ziehen lassen.

"Das wird ein teures, teures Paket. Der Berliner Jung soll diesen Schritt wirklich machen", sagte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg bei "Transfer Update - die Show".

Schon im Mai hatte "Sky" berichtet, dass Hertha mindestens zehn Millionen Euro für Ngankam fordert. Als Interessent wurde damals ausgerechnet Stadtrivale Union Berlin gehandelt.

Keine schnelle Ngankam-Entscheidung zu erwarten

Über die Frankfurter Avancen hatte zuletzt schon die "Bild" spekuliert. Demnach hat die Eintracht Ngankam als Transfer-Ziel ausgemacht.

Eine schnelle Entscheidung in der Personalie ist dem Bericht zufolge nicht zu erwarten: Ngankam wolle sich zunächst auf seine Teilnahme an der U21-EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) konzentrieren. Erst danach soll seine Zukunftsentscheidung fallen.

Ngankam durchlief sämtliche Jugendabteilungen bei Hertha BSC. Nach einer einjährigen Zwischenstation bei Greuther Fürth kehrte er im Sommer zur Alten Damen zurück.

In der beendeten Saison kam Ngankam verletzungsbedingt nur auf 18 Spiele, in denen er vier Treffer erzielte und zwei Tore vorbereitete.