Transfer-Coup? Tuchel baggert schon seit Wochen an Walker

IMAGO/Martin Rickett

Kyle Walker wird beim FC Bayern gehandelt

Für die Öffentlichkeit kam es überraschend, als vor wenigen Tagen die Bemühungen des FC Bayern um Kyle Walker bekannt wurden. Trainer Thomas Tuchel soll den möglichen Transfer-Coup aber von langer Hand vorbereitet haben.

Nach Informationen von "Sport Bild" suchte der Münchner Chefcoach schon im April rund im das Auswärtsspiel im Champions-League-Viertelfinale in Manchester den Kontakt mit Walker.

In einem Gespräch nach der Partie sei es auch um die Zukunft des 33 Jahre alten Außenverteidigers und einen potenziellen Wechsel zum FC Bayern gegangen, heißt es.

Bereits damals habe Tuchel die Vertragssituation Walkers im Auge gehabt. Sein Kontrakt bei ManCity läuft 2024 aus. Der Triple-Sieger aus der englischen Premier League könnte also nur in der kommenden Transferperiode noch eine Ablösesumme für den 75-maligen Nationalspieler der Three Lions kassieren.

Dem Bericht zufolge stehen Tuchel und Walker nach wie vor in Kontakt. Längst soll es auch konkrete Verhandlungen zwischen den Parteien geben. 20 bis 30 Millionen Euro will der FC Bayern laut "Sky" für Walker locker machen.

FC Bayern: Kyle Walker könnte Benjamin Pavard beerben

Eine Einigung ist aber dem Vernehmen nach noch nicht erzielt worden. Zumal auch ManCity um den Leistungsträger kämpft und sein Arbeitspapier gerne verlängern würde.

Beim FC Bayern könnte Walker auf der Rechtsverteidigerposition die Nachfolge von Benjamin Pavard antreten. Der französische Vize-Weltmeister soll den Münchner Verantwortlichen gegenüber zuletzt noch einmal unmissverständlich seinen Wechsel-Wunsch formuliert haben. Da sein Vertrag wie der von Walker 2024 endet, steht der deutsche Rekordmeister in der Personalie unter einem gewissen Zugzwang.

Neben Pavard könnte der FC Bayern auch Lucas Hernández verlieren. Den Innenverteidiger zieht es zu Paris Saint-Germain. Mindestens 50 Millionen Euro soll sein Transfer nach dem Willen der Münchner Bosse in die Kassen spülen.