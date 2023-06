Droht dem BVB wieder ein Stadionchaos?

IMAGO/Thomas Bielefeld

Der BVB II trägt seine Heimspiele im Stadion Rote Erde aus

Nach monatelangen Umbauarbeiten kehrte die U23 von Borussia Dortmund im April zurück ins Stadion Rote Erde. Zum Start der neuen Saison muss der BVB aber eventuell wieder ausweichen.

Das traditionsreiche Stadion, welches direkt neben dem Signal Iduna Park gelegen ist, war viele Monate gesperrt, weil an mehreren Stellen Modernisierungen vorgenommen wurden.

In der letzten Saison war besonders die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund von der Stadionsperrung betroffen und musste für ihre Pflichtspiele in der 3. Liga permanent in andere Arenen ausweichen. So spielte der BVB II schon in Wuppertal, Oberhausen und dem Signal Iduna Park.

In der Sommerpause stehen nun weitere Umbauarbeiten an, u.a. sollen die Leichtathletik-Anlagen und die Tartanbahn erneuert werden. Außerdem wird eine moderne Entwässerungstechnik installiert.

"Alle vorbereitenden Arbeiten, die zur baulichen Umsetzung der Maßnahmen notwendig waren, wurden bereits durchgeführt. Somit können die Bauarbeiten zur Modernisierung der leichtathletischen Anlagen im Stadion Rote Erde in Kürze starten", zitieren die "Ruhr Nachrichten" eine Mitteilung der Stadt Dortmund.

Ganze drei Monate soll die Sanierung dauern. Die Fertigstellung soll bis zum 15. September erfolgen. Der Spielbetrieb in der 3. Liga wird allerdings bereits am ersten Augustwochenende wieder aufgenommen.

Laut der Stadt Dortmund muss der BVB II aber nicht erneut in andere Stadien ausweichen. "Die Spiele der U23 des BVB sind nicht gefährdet, da die Arbeiten zur Modernisierung der leichtathletischen Anlagen eng mit dem BVB abgestimmt werden", wird Sprecherin Anke Widow in dem Bericht zitiert.

BVB im Stadion Rote Erde ungeschlagen

Sportlich gesehen hat sich das ständige Umziehen bei den Heimspielen in andere Spielorte eindeutig negativ für die U23 des BVB ausgewirkt.

Die Schwarz-Gelben haben bis zur Rückkehr ins eigentliche Stadion nur fünf ihrer 15 Heimspiele gewonnen und neun Heimniederlagen kassiert - so viele wie kein anderer Drittligist.

Nachdem der BVB wieder "zu Hause" spielen durfte, wurde kein Heimspiel mehr verloren.