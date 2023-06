VfB Stuttgart heiß auf Ex-Profi des FC Bayern?

TEAM2

Woo-yeong Jeong absolvierte einst zwei Partien für die Profis des FC Bayern

Auf der Suche nach neuem Personal hat Fast-Absteiger VfB Stuttgart offenbar auch einen früheren Spieler des FC Bayern im Visier.

Wie der "kicker" vermeldet, steht Woo-yeong Jeong vom SC Freiburg auf der Liste der Schwaben. Gespräche mit dem 23 Jahre alten Südkoreaner soll es bereits gegeben haben.

Jeong war 2019 erstmals vom FC Bayern in den Breisgau gewechselt. Anfang 2020 verlieh ihn der Sport-Club für ein halbes Jahr zurück nach München. Seitdem schnürt er seine Fußballschuhe wieder für die Mannschaft von Trainer Christian Streich.

Im Januar 2022 gab es allerdings noch einmal Gerüchte um eine Rückkehr nach München. Damals hieß es, der FC Bayern besitze eine Rückkaufklausel über zehn Millionen Euro. Konkret wurden die Spekulationen letztlich aber nicht.

Der deutsche Rekordmeister hatte Jeong 2018 aus dessen Heimat in seinen Nachwuchsbereich geholt. Den Durchbruch schaffte er an der Säbener Straße jedoch nicht. Nur in zwei Pflichtspielen trug er das Trikot der Profis des FC Bayern.

Auch für Freiburg lief der Offensivspieler zuletzt nur unregelmäßig auf. Zwar absolvierte er 2022/2023 insgesamt 34 Pflichtspiele, zumeist aber nur als Einwechselspieler. Zwei Tore und drei Vorlagen standen unter dem Strich in seiner Statistik.

VfB Stuttgart müsste Ablösesumme zahlen

Die Freiburger Klub-Führung würde Jeong keine Steine in den Weg legen, wenn zuvor ein adäquater Ersatz kommt, heißt es. Für den VfB Stuttgart würde eine Ablösesumme fällig werden, da sein Vertrag noch bis 2025 läuft. Wie hoch diese sein soll, darüber gibt der Bericht keinen Aufschluss.

Kein Thema ist beim VfB Stuttgart derweil Sportings Mittelfeldspieler Sotiris Alexandropoulos. Dem "kicker" zufolge seien die Gerüchte um das Interesse der Schwaben an dem 21 Jahre alten griechischen Nationalspieler "nicht heiß".

Zuvor hatte die portugiesische Zeitung "Record" Alexandropoulos mit dem VfB in Verbindung gebracht.