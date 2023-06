Schlechte Transfer-Nachrichten für den FC Bayern?

IMAGO/John Walton

Kyle Walker befindet sich auf dem Radar des FC Bayern

Der FC Bayern buhlt um die Dienste von Kyle Walker. Jedoch muss der deutsche Rekordmeister bis zu einem Transfer noch mehrere Hürden überwinden. Einem Bericht zufolge liebäugelt der Rechtsverteidiger mit einem Verbleib bei Manchester City.

In den vergangenen Tagen hat der Poker um Walker an Fahrt aufgenommen. Der FC Bayern soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Stellung gebracht haben, um den 33-Jährigen vom amtierenden Champions-League-Sieger loszueisen.

Doch nach Informationen der "Daily Mail" bevorzugt der Abwehrmann einen Verbleib bei Manchester City. Walker ist aktuell noch bis 2024 an den Triple-Sieger gebunden. Wie es weiter heißt, hat Walker mit dem Verein inzwischen Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen. Zuvor hatte bereits Transfer-Experte Fabrizio Romano über den Austausch zwischen Spieler und Klub berichtet.

Der FC Bayern hat im Werben um Walker folglich kein leichtes Spiel. Laut "Sky" könnte ManCity zudem zwischen 20 und 30 Millionen Euro für den 75-fachen englischen Nationalspieler fordern, sollte es am Ende auf einen Wechsel hinauslaufen. Ein durchaus stolzer Betrag, bedenkt man Walkers Alter sowie die Restlaufzeit seines Arbeitspapiers.

FC Bayern hat Handlungsbedarf

Doch der FC Bayern hat auf der Rechtsverteidiger-Position Handlungsbedarf. Benjamin Pavard will den deutschen Meister wohl noch in diesem Sommer vorzeitig verlassen. City-Leihgabe João Cancelo hat aller Voraussicht nach keine Zukunft an der Säbener Straße. Somit sind die Kaderplaner des FC Bayern auf dem Transfermarkt gefragt.

Walker kann zweifelsohne jede Menge internationale Erfahrung vorweisen. Der Routinier war 2017 für rund 52 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Manchester City gewechselt, wo er sich schnell einen Stammplatz erspielte. In der historischen Triple-Saison 2022/23 absolvierte Walker 39 Pflichtspiele für die Skyblues.