Basler zerreißt DFB-Team und Kimmich erneut

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Heftige Attacken von Mario Basler

Ein Jahr vor dem Start der Heim-EM steckt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Krise, die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick wird immer lauter. Auch Ex-Profi Mario Basler ist von den Darbietungen der DFB-Auswahl alles andere als begeistert. Speziell mit Joshua Kimmich vom FC Bayern kann er wenig anfangen.

3:3 gegen die Ukraine, 0:1 gegen Polen - knapp zwölf Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Land befindet sich die deutsche Nationalmannschaft in einem besorgniserregenden Zustand.

Der frühere Mittelfeld-Star Mario Basler schlägt Alarm. "Nach wie vor ist der eine oder andere Spieler eine große Enttäuschung", erklärte der 54-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert". Die jüngsten Experimente, ob personell oder taktisch, seien "völlig in die Hose gegangen".

Auch deshalb wenden sich viele Anhänger derzeit vom DFB-Team ab, das abschließende Testspiel des Sommers gegen Kolumbien (20:45 Uhr/LIVE bei RTL) in der Schalker Veltins-Arena ist bislang nicht ausverkauft.

"Man möchte die Fans zurückholen, schiebt sie gerade aber wieder ganz weit von sich weg. Warum soll ich eine Eintrittskarte für 50, 60 oder sogar 100 Euro kaufen, um mir Experimente anzugucken?", fragte Basler kritisch.

EM 2024: Basler befürchtet "Sommer-Albtraum"

Der Europameister von 1996 kündigte an, sich die Begegnung am Dienstagabend wohl nicht anzuschauen.

"Es macht auch vorm Fernseher keinen Spaß. Ich werde mir das Kolumbien-Spiel wahrscheinlich nicht antun. Da ist mir die Zeit zu schade. Wenn schönes Wetter ist, werde ich mich lieber mit meiner Frau hinsetzen und grillen", so Basler, dem bei der Nationalmannschaft nach eigener Aussage "die Augen wehtun".

Seine düstere Prognose: "Ich glaube, wir befinden uns im Moment auf einem ganz gefährlichen Weg in die falsche Richtung. Statt dem nächsten Sommermärchen könnten wir einen Sommer-Albtraum erleben."

Bayern-Ass Kimmich im Kreuzfeuer

Zum wiederholten Male arbeitete sich Basler zudem an Joshua Kimmich ab. Der Bayern-Star ist ihm schon länger ein Dorn im Auge.

"Unser Kapitän ist meines Erachtens kein Kapitän. Ich bin froh, wenn Manuel Neuer wieder da ist und ein Spieler die Kapitänsbinde hat, der sie auch verdient", ätzte der einstige Freistoßspezialist.

Basler ergänzte: "Ich finde es völlig überzogen, was Hansi Flick mit Joshua Kimmich macht. Er stellt ihn so in den Fokus, als wäre er ein Weltspieler. Da könnte ich auf die Schnelle 50 bessere Spieler auf der Position nennen."