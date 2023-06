Inter will U21-Star: Grätscht Eintracht noch dazwischen?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Yann Aurel Bisseck (l.) wird wohl von Inter Mailand umworben

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht in diesem Transfersommer ein größerer Umbruch bevor. Das liegt nicht nur am Trainerwechsel von Oliver Glasner zu Dino Toppmöller. Auch die bereits feststehenden Abgänge der Abwehrspieler Evan Ndicka und Almamy Touré setzen die SGE unter Zugzwang.

Laut jüngster Medienberichte ist die Eintracht an gleich mehreren Innenverteidigern interessiert, die die entstandenen Lücken in der Hintermannschaft schließen könnten.

Einer davon soll U21-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck sein. Laut "Sky" mischen die Adlerträger noch mit beim Kapitän der deutschen U21-Auswahl, die am Donnerstag in das EM-Turnier in Rumänien und Georgien starten wird.

Der gebürtige Kölner steht derzeit noch beim dänischen Topklub Aarhus GF unter Vertrag, wird allerdings auch von Champions-League-Finalist Inter Mailand heftig umworben.

Die Italiener sollen sich laut der Quelle bei Bisseck auch weiterhin in der Pole Position befinden, wollen die kolportierte Sieben-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel beim 1,96-m-Hünen wohl zahlen.

Die Frankfurter Eintracht soll aber zumindest noch einmal die Gespräche mit der Spielerseite suchen, um die letzten Möglichkeiten für einen Transfer in diesem Sommer noch abzuwägen.

Auch Koch weiterhin bei Eintracht auf dem Zettel

Ein weiterer Name auf der Liste an potenziellen Neuzugängen für das Abwehrzentrum ist laut "Sky" auch weiterhin Robin Koch. Der achtmalige deutsche Nationalspieler wird seinen bisherigen Klub Leeds United aufgrund des Abstiegs wohl verlassen, trotz laufenden Vertrags bis 2024.

Dank einer Vertragsklausel kann Koch den Premier-League-Absteiger sogar ablösefrei verlassen, was ihn für die Eintracht besonders interessant macht.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche soll in den letzten Tagen konkrete Gespräche mit der Spielerseite geführt haben. Allerdings soll mit West Ham United auch ein weiterer Klub aus einer europäischen Top-Liga noch am 26-Jährigen interessiert sein.