So kämpft der FC Bayern um ManCity-"Maschine" Kyle Walker

IMAGO/Alberto Gardin / LiveMedia

Kyle Walker soll beim FC Bayern auf dem Einkaufszettel stehen

Medienberichten zufolge arbeitet der FC Bayern an einem echten Transfer-Coup: Kyle Walker soll von Triple-Sieger Manchester City nach München wechseln.

Wie ist der Stand in dem Poker? Was will der FC Bayern mit Walker? Und wie realistisch ist ein Wechsel überhaupt? sport.de beantwortet die wichtigsten Fragen zu der Personalie.

Wie ist der Stand in dem Transfer-Poker?

Bereits rund um das Auswärtsspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City soll Thomas Tuchel erste Kontakte mit Kyle Walker geknüpft haben. Schon damals ging es laut "Bild" um einen möglichen Wechsel nach München.

In den vergangenen Wochen forcierte der FC Bayern dann seine Bemühungen. Aktuell laufen offenbar bereits konkrete Verhandlungen mit den Sky Blues über einen Transfer. Denn: Walker ist noch bis 2024 an ManCity gebunden. 20 bis 30 Millionen Euro würde der FC Bayern laut "Sky" für eine Verpflichtung locker machen.

Gewonnen haben die Münchner den Kampf um den 75-maligen englischen Nationalspieler aber noch längst nicht. Der "Daily Mail" zufolge soll Walker auch mit seinem derzeitigen Arbeitgeber über eine Verlängerung seines Vertrags sprechen. Zudem gibt es Interesse von seinem Jugendverein Sheffield United sowie aus Saudi-Arabien.

Was will der FC Bayern mit Kyle Walker?

In der Defensive droht dem FC Bayern in diesem Sommer ein XXL-Umbruch. Neben Lucas Hernández, der gerne zu Paris Saint-Germain wechseln würde, zieht es auch Benjamin Pavard weg aus München.

Der 27 Jahre alte Franzose kam zwar in den letzten Monaten häufiger auf seiner Lieblingsposition im Abwehrzentrum zum Einsatz. Rechts hinten würde sein Abgang aber ebenfalls eine Lücke hinterlassen - auch wenn mit Noussair Mazraoui, Josip Stanisic und Bouna Sarr weiter drei gelernte Rechtsverteidiger im Kader stehen.

Im Vergleich mit dem Trio wäre Walker aber ein klares qualitatives Upgrade. Der 33 Jahre alte Routinier verfügt nicht nur über eine Menge Erfahrung auf allerhöchstem Niveau.

Er ist auch trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters eine echte Rakete: Einen Top-Speed von 37,71 km/h verzeichneten die Statistiker von Opta in der abgelaufenen Premier-League-Saison für Walker - Bestwert in Englands höchster Spielklasse. Auch BVB-Profi Karim Adeyemi, mit 36,65 km/h der schnellste Akteur der Bundesliga 2022/2023, hängt Walker locker ab.

Unter Pep Guardiola hat sich zudem seine früher ausbaufähige Arbeit gegen den Ball deutlich verbessert. Auch im Spielaufbau ist Walker inzwischen eine Bank.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus lobte den möglichen Transfer in seiner "Sky"-Kolumne. Walker sei "eine Maschine auf der rechten Seite", so der 62-Jährige.

Wie realistisch ist ein Wechsel von Kyle Walker zum FC Bayern?

Schwer zu sagen. Während in deutschen Medien bereits von einer Einigung zwischen dem FC Bayern und dem Spieler die Rede ist, sickert aus England durch, dass Walker gerne bei ManCity bleiben würde.

Denkbar scheint derzeit sowohl ein Wechsel nach München als auch, dass Walker das Interesse des deutschen Rekordmeisters lediglich nutzt, um seine Ausgangsposition in den Verhandlungen mit den Sky Blues zu verbessern.

Bis zum Äußersten dürfte die City-Führung in den Vertragsgesprächen nicht gehen. Zwar schätzt Guardiola Walker, ließ sein Team in den letzten Wochen aber auch immer wieder in einer 3-2-4-1-Formation ohne den Rechtsverteidiger starten - darunter im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (1:0), als Walker nur acht Minuten als Joker zum Einsatz kam.

Das könnte die Chancen auf einen Transfer-Coup des FC Bayern signifikant erhöhen.

Tobias Knoop