Müller über Drama-Duell mit BVB: "Das war schon verrückt"

IMAGO/Revierfoto

Thomas Müller und der FC Bayern fingen den BVB am letzten Spieltag noch ab

Auf den letzten Metern entriss der FC Bayern dem BVB noch die sicher geglaubte Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. An das Drama des 34. Spieltags erinnert sich der Münchner Dauerbrenner Thomas Müller nur allzu gerne zurück.

Rückblick: Vor dem entscheidenden Spieltag lag Borussia Dortmund zwei Punkte vor dem FC Bayern, das Ende der Meisterserie schien gekommen. Alles, was dem BVB noch fehlte, war ein Heimsieg gegen zuvor formschwache Mainzer.

Doch im emotional aufgeladenen Signal Iduna Park verkrampfte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic und lag schnell mit 0:2 hinten. Zwar gelang am Ende noch ein 2:2, doch da die Bayern im Fernduell ihre Hausaufgaben erledigten und mit 2:1 beim 1. FC Köln siegten, war all die Mühe letztlich umsonst.

Auf Seiten der Münchner herrschte hingegen große Erleichterung, da eine zuvor chaotische Rückserie mit dem neuerlichen Gewinn der Meisterschaft doch noch zu einem versöhnlichen Abschluss gebracht werden konnte.

Als FCB-Routinier Thomas Müller die Schale nun wieder ins Vereinsmuseum brachte, blickte er im Gespräch mit dem klubeigenen Medienteam noch einmal auf das irre Saisonfinale zurück.

FC Bayern vor einem "zackigen Programm"

"Ich hatte heute die Ehre, die Schale wieder dorthin zurückzubringen, wo sie aus unserer Sicht natürlich immer hingehört", sagte Müller mit einem Lächeln und ergänzte: "Wir haben es in diesem Jahr schon sehr lange offen gelassen, ob sie denn wirklich wieder den Weg zurück nach München findet. Aber in einem furiosen Finale haben wir es doch noch geschafft."

Erst kurz vor Schluss hatte Youngster Jamal Musiala in Köln den Siegtreffer erzielt. "Die Erinnerung an diesem Moment, als Jamal den Ball in die Ecke gejagt hat, die wird bleiben. Ich erinnere mich jetzt noch, wie wir alle losgestürmt sind. Das war schon verrückt", verriet Müller.

Der 33-Jährige richtet den Blick aber bereits wieder nach vorne: "Es geht mit einem zackigen Programm los: Trainingslager, dann die Reise nach Japan. Und die erste Runde des DFB-Pokals ist auch schon ausgelost. Also ist schon wieder einiges geboten."