Sturm-Juwel auch bei Werder und Frankfurt gehandelt

IMAGO/Kalle Parkkinen

Zan Vipotnik wird unter anderem bei Werder Bremen und bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Neben unter anderem dem VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC sollen sich auch Werder Bremen und Eintracht Frankfurt um das slowenische Sturm-Talent Zan Vipotnik von NK Maribor bemühen.

Vor allem das Interesse des Europa-League-Siegers von 2022 am 21-Jährigen ist "planetnogomet.si" zufolge sehr konkret.

Gerüchte, dass Werder kurz vor einer Verpflichtung Vipotniks stehe und satte sechs Millionen Euro nach Maribor überweisen wolle, entsprechen demnach aber nicht den Tatsachen - genauso wenig wie Berichte aus Frankreich, wonach ein Wechsel zum FC Metz bereits beschlossene Sache sei.

Es gebe zwar Verhandlungen zwischen den Klubs, heißt es. Von einer Einigung könne aber derzeit noch keine Rede sein.

Neben Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wird in dem aktuellen Bericht aus Slowenien auch der FC Augsburg als Interessent aus der Bundesliga genannt.

Der Pay-TV-Sender "Sky" hatte unlängst zudem die Zweitligisten Hertha BSC und Hamburger SV als mögliche Abnehmer ins Gespräch gebracht.

Auch Gerüchte um den VfB Stuttgart und Gladbach

Bereits im April war Vipotnik beim VfB Stuttgart, bei Borussia Mönchengladbach und bei der TSG 1898 Hoffenheim gehandelt worden.

"Es gab noch keine konkreten Verhandlungen, aber die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass er in Zukunft in der Bundesliga spielt", sagte "Sky"-Reporter Ben Heckner damals zur Situation der umworbenen Nachwuchshoffnung.

Vipotnik selbst soll von einem Engagement im deutschen Oberhaus träumen. Hertha BSC und der HSV hätten damit wohl schlechte Karten in dem Transfer-Poker.

Klar scheint, dass der viermalige Nationalspieler Sloweniens seinen bis 2024 datierten Vertrag in Maribor kaum erfüllen wird - durchaus bitter für seinen Ausbildungsverein, zumal Vipotnik in der abgelaufenen Saison starke 23 Treffer in 38 Pflichtspielen beisteuerte.