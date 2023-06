Maskottchen für EM in Deutschland enthüllt - Name offen

IMAGO/Markus Endberg

Die EM 2024 wird in Deutschland ausgespielt

Ein putziger kleiner Bär - mit Hose. Die Europäische Fußball-Union UEFA hat das Maskottchen für die EM 2024 in Deutschland vorgestellt.

"Das Maskottchen zollt dem beliebten Teddybären, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte, Tribut", teilte der Dachverband mit. Laut Verbandsangaben erschien die Symbolfigur als Überraschungsgast in einer Grundschule in Gelsenkirchen. Am Nachmittag (14 Uhr) wird das Maskottchen offiziell vorgestellt.

Bei der Heim-WM 2006 war das Maskottchen ein ausgewachsener (Plüsch)-Löwe, hieß Goleo und hatte eben keine Hose an, was über Wochen ein Gesprächsthema gewesen war. Dabei hatte Goleo einen sprechenden Fußball namens Pille.

👋 Sagt Hallo zum Maskottchen der #EURO2024!



🧸 Der niedliche Teddy soll Kinder in ganz Europa auf seiner #BewegtEuch Reise dazu anregen, sich mehr zu bewegen. https://t.co/EBJEHOWlpp — UEFA EURO 2024 DE (@EURO2024DE) 20. Juni 2023

Über den Namen des 2024er-Maskottchens können in den kommenden zwei Wochen Kinder aus dem UEFA-Schulfußballprogramm sowie alle Fans abstimmen. Zur Auswahl stehen: Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär.

"Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern. Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen haben, der Kindern Spaß am Fußballspielen vermittelt", sagte Turnierdirektor Philipp Lahm.

"Vor allem in der digitalen Welt von heute ist es wichtig, die Kinder dort abzuholen, wo sie viel Zeit verbringen, und ihnen einen echten Mehrwert zu bieten. Und genau darum geht es beim Fußball – es geht um Bewegung und die Aufregung, auf dem Platz zu stehen, um Teamgeist und den Zusammenhalt in der Mannschaft."