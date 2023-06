Hier läuft Deutschland vs. Israel bei der U21-EM im TV

IMAGO/Revierfoto

Gelingt Deutschland bei der U21-EM 2023 der große Wurf?

Die deutsche Auswahl träumt davon, bei der U21-EM 2023 in Rumänien und Georgien zum vierten Mal in ihrer Geschichte den Titel einzufahren. Am Donnerstagabend startet das Team von Trainer Antonio Di Salvo gegen Israel in das Turnier. Wo wird der deutsche EM-Auftakt live im Fernsehen und im Stream übertragen? sport.de hat alle Infos zusammengestellt.

Die Zielsetzung ist eindeutig: Nachdem der deutschen U21-Auswahl vor zwei Jahren beim Turnier in Slowenien und Ungarn mit dem 1:0-Finalsieg gegen Portugal der große Wurf gelang, soll der Europameistertitel in diesem Jahr verteidigt werden.

In der Gruppenphase bekommt es Deutschland dabei zunächst mit Israel, Tschechien und England zu tun. Gegen die Auswahl Israels gilt die DFB-Elf als klarer Favorit und will am Donnerstagabend (18:00 Uhr) für einen positiven Start in die U21-EM sorgen.

Die deutsche Mannschaft, der mit Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Youssoufa Moukoko (BVB) oder Denis Huseinbasic (1. FC Köln) zahlreiche Bundesliga-Profis angehören, gehört neben den Teams aus Spanien, Frankreich und England zu den großen Turnier-Favoriten.

Wo wird das erste EM-Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft Deutschland vs. Israel bei der U21-EM live im TV und Stream