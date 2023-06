Bericht: Millionen-Offerte für Ex-Bayern-Flirt

via www.imago-images.de

Jurrien Timber (l.) wurde auch schon beim FC Bayern und beim BVB gehandelt

Jurrien Timber galt jahrelang als eines der größten Talente des niederländischen Fußballs. Aus der Bundesliga hatten den Defensivspieler auch der FC Bayern und der BVB mal mehr, mal weniger konkret auf dem Zettel. Mittlerweile hat sich Timber bei Ajax Amsterdam prächtig entwickelt und träumt längst von seinem nächsten Karriereschritt in einer der Top-Ligen Europas. Nach Deutschland wird sein Weg aber wohl nicht führen.

Laut jüngster Medienberichte sind gleich mehrere Spitzenvereine aus der Premier League daran interessiert, den 22-Jährigen nach England zu transferieren.

So gilt das Interesse von Manchester United als verbrieft, auch der FC Liverpool soll Timber ins Visier genommen haben. Laut "The Athletic" war es nun aber der englische Vizemeister FC Arsenal, der eine erste konkrete Offerte Richtung Amsterdam geschickt haben soll.

Knapp 35 Millionen Euro sollen die Gunners für den gebürtigen Utrechter, der bei Ajax noch einen laufenden Vertrag bis 2025 besitzt, geboten haben. Dem Bericht zufolge sind das allerdings noch über 20 Millionen Euro weniger als die Summe, die der niederländische Rekordmeister mindestens mit einem Timber-Verkauf einnehmen will.

46 Pflichtspiel-Einsätze für Ajax Amsterdam

Timber überzeugte auch in der abgelaufenen Spielzeit in der Eredivisie mit defensiver Stabilität und Flexibilität, welche ihn auch beim FC Bayern und bei Borussia Dortmund besonders begehrt gemacht haben soll.

So spielt der 15-fache Nationalspieler der Elftal in der Innenverteidigung, kann aber auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Für Ajax stand er in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 46 Mal wettbewerbsübergreifend auf dem Feld, erzielte dabei zwei Tore.

In der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" hatte Timber jüngst selbst angekündigt, sich ernsthaft mit einem Abschied aus Amsterdam in diesem Sommer zu befassen: "Ein Transfer rückt eigentlich immer näher. Es gibt sehr viel konkretes Interesse [...] In der Nationalmannschaft spreche ich oft mit Jungs, die im Ausland Fußball spielen. Irgendwann möchte ich diesen Schritt machen. Aber wann das ist, wird man sehen."