Irre Zahlen! Pulverisiert Havertz Sanés Rekord?

IMAGO/Grzegorz Wajda

Kai Havertz steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Arsenal

Mit 47 Pflichtspieleinsätzen, neun Toren und zwei Vorlagen gehört Kai Havertz zu den wenigen Spielern des FC Chelsea, die in der Horrorsaison 2022/23 ein ordentliches Bild abgaben. Die Zukunft des deutschen Nationalspielers liegt allerdings wohl nicht bei den Blues, Spekulationen über einen millionenschweren Wechsel füllen derzeit die Gazetten.

Havertz soll sich ausgerechnet mit Chelseas Stadtrivalen FC Arsenal bereits auf einen Wechsel geeinigt haben, die Gunners ihrerseits nach einem gescheiterten ersten Versuch eine neue Offerte über 70 Millionen Euro beim FC Chelsea eingereicht haben. Das berichtet unter anderem die "Daily Mail".

Arsenal-Coach Mikel Arteta will demnach alles daran setzen, Havertz von einem Wechsel innerhalb Londons zu überzeugen, da er in der Vielseitigkeit des 24-Jährigen eine Waffe entdeckt haben will, die das Offensiv-Spiel Arsenals noch einmal auf eine neue Ebene heben könnte.

Sollte das Angebot letztlich Erfolg haben, würde Havertz einen neuen Rekord aufstellen: Der gebürtige Aachener, der 2020 für 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen in die Premier League gewechselt war, wäre dann der deutsche Spieler, der in seiner Karriere bislang den höchsten Transfererlös eingebracht hat.

Überraschung auf Rang zwei der deutschen Rekordhalter

Mit insgesamt gezahlten 150 Millionen Euro würde Havertz im internationalen Ranking zu Eden Hazard aufschließen. Die deutsche Bestmarke hält bislang Leroy Sané, der mit seinem Wechseln vom FC Schalke 04 zu Manchester City und von City zum FC Bayern 101 Millionen Euro generierte. Auf Rang zwei folgt etwas überraschend der inzwischen zurückgetretene André Schürrle (99,4 Millionen Euro).

Schürrle spielte unter anderem für den FSV Mainz, Bayer Leverkusen, den FC Chelsea, den VfL Wolfsburg und den BVB.

Auf Platz eins thront übrigens Stürmerstar Romelu Lukaku, der bei sieben Transfers bislang insgesamt 333 Millionen Euro kostete. Es folgen Neymar (310 Millionen Euro) und Cristiano Ronaldo (247 Millionen Euro). Vieles deutet allerdings daraufhin, dass Lukaku seinen Spitzenplatz in diesem Sommer noch einmal ausbaut, sofern Neymar PSG nicht ebenfalls für viel Geld verlässt.