FC Bayern wildert offenbar in der Bundesliga

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Ulrich Scherba

Patrick Kaniuth zieht es wohl zum FC Bayern

Nicht nur beim kickenden Personal hat der FC Bayern die Bundesliga-Konkurrenz stets im Blick. Auch die Mitglieder seines Staffs wirbt der deutsche Rekordmeister gerne von anderen Klubs ab. Nun bedienen sich die Münchner offenbar beim FSV Mainz 05.

Wie der "kicker" berichtet, zieht es Bo Svenssons ehemaligen Co-Trainer Patrick Kaniuth als Chefcoach zur U16 des FC Bayern.

Eine Bestätigung des Wechsels nach München steht noch aus. Offiziell vermeldet ist von Mainzer Seite bislang nur Kaniuths Abgang zum Saisonende "auf eigenen Wunsch".

Seine Position im Trainerstab der 05er übernimmt Marc Heidenmann, der bereits seit 2015 als Trainer im Mainzer Nachwuchsleistungszentrum tätig war, teilten die Rheinhessen am Dienstag mit.

Kaniuth werde "für sich den nächsten Schritt machen und in die Rolle des Cheftrainers wechseln", hieß es in dem Statement, verbunden mit einem Lob für die "hervorragende Arbeit über viele Jahre" in Mainz.

FC Bayern: U19-Coach wechselt in die 3. Liga

Beim FC Bayern geht damit der Umbau im Nachwuchsbereich weiter. Am Montag hatte der Klub den Abgang von U19-Trainer Danny Galm bestätigt. Der 37-Jährige übernimmt zur kommenden Saison den Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen.

"Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Campus-Trainer in den Profifußball abgegeben. Das zeigt, dass wir nicht nur für junge Spieler eine erfolgreiche Talentschmiede sind. Nun hatte Danny die Möglichkeit, in Sandhausen seine erste Station im Profifußball zu übernehmen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg und bedanken uns für seinen nimmermüden Einsatz am Campus in den vergangenen zwei Jahren", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

Galm würdigte die "spannende, intensive und lehrreiche Zeit" beim FC Bayern. "Ich durfte mit großartigen Menschen, Spielern und Trainern sowohl am Campus als auch an der Säbener Straße zusammenarbeiten und mich weiterentwickeln", so der Fußballlehrer.