Schreckt Köln Schindler mit einem "Mini-Gehalt" ab?

Kingsley Schindlers Vertrag beim 1. FC Köln läuft aus

Der Vertrag von Kingsley Schindler beim 1. FC Köln läuft im Sommer aus. Eine Verlängerung macht der Effzeh dem Allrounder auf der rechten Seite nicht gerade schmackhaft.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, muss sich Schindler mit einem "Mini-Gehalt" beim 1. FC Köln zufrieden geben, sollte er seinen Vertrag in der Domstadt verlängern.

Aktuell streicht der Mittelfeldspieler, der aber auch als Rechtsverteidiger und als Flügelstürmer spielen kann, eine Million Euro pro Jahr ein. Sollte sich Schindler für einen Verbleib in Köln entscheiden, würde sein Gehalt um 40 Prozent gekürzt werden, so das Boulevardblatt.

"Er hat ein Vertrags-Angebot vorliegen", bestätigte Sportboss Christian Keller in dem Bericht. Verhandelbar sei dieses aber nicht.

In Köln genießt Schindler sowohl von den Fans als auch von Trainer Steffen Baumgart hohes Ansehen.

"Kingsley ist ein Spieler, der für eine Mannschaft unabhängig von der sportlichen Bewertung wichtig ist. Er hat einen Super-Charakter und bringt als Mensch unheimlich viel in die Gruppe ein", schwärmte auch Keller und ergänzte: "Darüber hinaus ist er ein Spieler, der seine Situation akzeptiert und auch zu 100 Prozent auf Sendung ist, wenn er nicht spielt. Er hat gezeigt, dass er solides Bundesliga-Niveau spielen kann."

Dennoch ist der Effzeh offenbar nicht bereit, Schindler auch weiterhin ein üppiges Salär zu zahlen.

Schindler: 1. FC Köln ist "erster Ansprechpartner"

Ob der gebürtige Hamburger das Vertragsangebot der Kölner Bosse annimmt, ist noch offen. Schindler genießt derweil seinen Urlaub und wird sich dabei wohl auch Gedanken um seine Zukunft machen.

Zuletzt hatte sich Schindler im "kicker" zu seinen Plänen geäußert. "Der 1. FC Köln ist selbstverständlich eine Option und auch mein erster Ansprechpartner. Wir sind in sehr guten und offenen Gesprächen. Köln ist eine zweite Heimat für mich geworden. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl", erklärte er.

In der abgelaufenen Saison stand der ehemalige Kieler in 29 Bundesliga-Partien auf dem Rasen - allerdings nur achtmal von Beginn an.