IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern startet im Juli in seine Saisonvorbereitung

Mit der Last-Minute-Meisterschaft in der Bundesliga rettete der FC Bayern eine turbulente Saison 2022/2023 mit wenigstens einem Titel. Nach den bisweilen chaotischen letzten Monaten will Trainer Thomas Tuchel in seiner ersten Sommer-Vorbereitung vor allem in Ruhe arbeiten und die Mannschaft bestmöglich für das bevorstehende Spieljahr präparieren. sport.de hat alle Infos zum Sommerfahrplan des FC Bayern.

Nach dem glücklichen Bundesliga-Ende reisten viele Bayern-Stars zunächst noch zu ihren Nationalmannschaften, ehe es in den Sommerurlaub ging. Thomas Tuchel wird seine Stars dann erst am 15. Juli in voller Besetzung wiedersehen, wenn der offizielle Startschuss zur Saisonvorbereitung fällt.

Das erste Pflichtspiel wird der deutsche Rekordmeister am 12. August bestreiten, wenn es im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig zur Sache geht.

Ehe es für den deutschen Branchenprimus dann auch in der Bundesliga am 18. August wieder ernst wird (Gegner steht noch nicht fest), stehen auch in der Vorbereitung schon einige interessanten Aufgaben für den FC Bayern an.

Das ist der Sommerfahrplan des FC Bayern: