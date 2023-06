Neues Interesse an BVB-Star? Beraterin spricht Klartext

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Donyell Malen (l.) erzielte in der Rückrunde neun Treffer für den BVB

In der Rückrunde startete Donyell Malen bei Borussia Dortmund endlich so richtig durch, zeigte in der Bundesliga bisweilen herausragende Leistungen. Folgerichtig wurde der BVB-Star zuletzt bei mehreren europäischen Großklubs gehandelt. Seine Beraterin hat nun auf die jüngsten Malen-Gerüchte reagiert.

Was war das für eine Leistungsexposion! Bis in den Februar hinein lief Donyell Malen den eigenen Ansprüchen bei Borussia Dortmund meilenweit hinterher, stand nach dem 20. Bundesliga-Spieltag noch immer ohne jedes Saisontor da.

Der Knoten platzte dann mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC, als ihm am 19. Februar endlich sein erstes Saisontor für die Schwarz-Gelben gelang. In den Folgewochen wurde der Niederländer zu einem der Gesichter des Dortmunder Aufschwungs, stand in den letzten elf Partien ausnahmslos im Aufgebot von Cheftrainer Edin Terzic.

Bis zum letzten Spieltag schraubte er seinen persönlichen Leistungsnachweis noch auf 15 Scorerpunkte (neun Tore, sechs Assists) nach oben, wurde damit zum drittbesten BVB-Scorer hinter Julian Brandt (17) und Raphael Guerreiro (16).

Malen-Agentin beruhigt die BVB-Anhänger

Zuletzt ploppten erste Gerüchte über mögliche Interessenten an dem 24-Jährigen auf, unter anderem wurde Lazio Rom aus Italien sowie der FC Sevilla aus Spanien gehandelt.

Malens Beraterin Rafaela Pimenta äußerte sich dazu nun recht eindeutig. "Klubs aus Italien mögen ihn. Aber der BVB denkt nicht an seinen Abgang."

Heißt im Klartext: Borussia Dortmund plant unbedingt mit dem Flügelstürmer, der in der Rückserie seiner zweiten Saison in Deutschland den großen Durchbruch geschafft hat. Gemeinsam mit seinen Offensiv-Kollegen Karim Adeyemi und Sebastian Haller soll er in 2023/2024 wieder an seine Topform herankommen und seinen Formanstieg weiter fortsetzen.

Beim BVB steht Malen ohnehin noch langfristig bis 2026 unter Vertrag.