Neururer zerlegt DFB-Team und zählt Bundestrainer Flick an

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Peter Neururer macht sich Sorgen um die deutsche Nationalmannschaft

Ganz Fußball-Deutschland diskutiert ein Jahr vor der Heim-EM über den besorgniserregenden Zustand der Nationalmannschaft. Auch Kultcoach Peter Neururer ist nach den jüngsten Auftritten der DFB-Elf alarmiert.

Bundestrainer Hansi Flick muss sich aktuell täglich kritische Nachfragen zu seiner Arbeit anhören. Zu enttäuschend waren die Darbietungen der Nationalmannschaft bei der Winter-WM in Katar und auch in den ersten Länderspielen im Jahr 2023.

In den Sommertests gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) gelang der DFB-Auswahl kein Sieg, ein weiterer Patzer am Dienstagabend gegen Kolumbien (20:45 Uhr/LIVE bei RTL) könnte die Stimmung vollends kippen lassen.

Peter Neururer legt vorab den Finger in die Wunde. "Die Leistung unserer Nationalmannschaft ist seit Jahren wirklich katastrophal, weit weg von dem Anspruch, den wir eigentlich immer an uns haben", polterte der 68-Jährige in seiner Kolumne für das Portal "Wettfreunde".

Er wundere sich, dass einige Spieler in ihren jeweiligen Vereinen teils "Weltklasse" verkörpern würden, im DFB-Team aber "überhaupt nicht funktionieren", so Neururer.

Neururer erkennt enorme Defizite bei Flick

Auch am glücklos wirkenden Bundestrainer ließ der frühere Übungsleiter von FC Schalke 04, VfL Bochum und weiteren Bundesligisten kaum ein gutes Haar.

"Hansi Flick, der die meisten Spieler schon kannte, ist nicht im Stande, aus überragenden Einzelspielern eine Mannschaft zu formen, die erfolgreich Fußball spielen kann", gab Neururer zu bedenken. Er vermisse die unbedingte "Kampf- und Leistungsbereitschaft" bei vielen Stars, die "letzte Leidenschaft" fehle.

Der Altmeister bezeichnete die Außenwirkung der Nationalmannschaft einmal mehr als "katastrophal", die vom DFB propagierten "Prozesse" hält Neururer für "Schwachsinn". Man müsse "mit der Testerei aufhören und eine klare Mannschaft mit einer klaren Hierarchie finden".