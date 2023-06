"Beste Lösung": BVB verkündet Vertragsverlängerung

IMAGO/imageBROKER/Stefan Ziese

Der BVB verlängert mit Vermarkter Sportfive

Borussia Dortmund stellt die Weichen für die Zukunft. Wie der BVB am Dienstag offiziell verkündet hat, wurde der Vertrag mit dem Vermarkter Sportfive langfristig verlängert.

Die Borussia trifft nicht nur auf dem Transfermarkt wichtige Zukunftsentscheidungen - auch abseits des grünen Rasens rüstet sich der Revierklub für die kommenden Jahre.

Nach Angaben des BVB wird die Zusammenarbeit mit Vermarkter Sportfive bis zum 30. Juni 2031 fortgesetzt. Die Sportmarketingagentur übernimmt zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben in Zukunft ebenfalls die Vermarktungsmandate im Frauenfußball und im eSports.

"Wir haben uns aufgrund der erfolgreichen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit dazu entschieden, die Kooperation mit Sportfive vorzeitig zu verlängern und sind auch angesichts der kommenden vertrieblichen Herausforderungen überzeugt, die beste Lösung für Borussia Dortmund gefunden zu haben", wird BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

BVB richtet Blick in die USA

Der BVB will seinen Blick weiterhin verstärkt in Richtung USA richten. "Sportfive ist in den USA bereits an mehreren Standorten vertreten. Die weltweiten Vertriebsstrukturen und die langjährige Expertise von Sportfive werden uns helfen, unsere Internationalisierungs-Themen weiter voranzutreiben", kommt BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer in dem Statement zu Wort.

Sportfive und der BVB pflegen bereits seit 24 Jahren eine Partnerschaft. "Borussia Dortmund ist einer der führenden Fußballvereine in Europa und wir sind sehr stolz, den Verein seit nunmehr fast 25 Jahren auf seinem Erfolgsweg begleiten zu dürfen", meinte Hendrik Schiphorst, Geschäftsführer Sportfive Germany, und fügte an: "Um den BVB auch in den kommenden Jahren auf seinem Wachstumskurs zu unterstützen, werden wir erheblich in Personal und Infrastruktur investieren und unser Team um zehn auf insgesamt 35 international und national Mitarbeitende ausbauen."