Zahlreiche Gerüchte um Nübel-Zukunft

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Alexander Nübel wird wohl 2023/24 nicht beim FC Bayern im Tor stehen

Eigentlich steht Leih-Rückkehrer Alexander Nübel noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag. Doch dem Vernehmen nach hat der Keeper keine unmittelbare Zukunft in München. Ganz ablassen kann der deutsche Rekordmeister aber wohl auch nicht vom 26-Jährigen, um den sich zahlreiche Gerüchte ranken.

Wenn der FC Bayern Mitte Juli mit dem Training für die anstehende Saison startet, wird wohl auch Alexander Nübel vorerst in der Bekleidung des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf dem Rasen stehen. Doch vermutlich nicht allzu lange, denn die Zeichen stehen bereits seit Längerem auf Abschied. In München hat der 26-jährige Torhüter neben dem aus seiner schweren Verletzung zurückkehrenden Platzhirsch Manuel Neuer schlichtweg keine Chance.

Nübel selbst und sein Berater Stefan Backs machten ohnehin nie einen Hehl daraus, dass sich der Keeper ein dauerhaftes Engagement an der Säbener Straße nur vorstellen kann, wenn er realistische Chancen auf die Nummer eins hat. Doch diese sind nicht gegeben. Im Gegenteil: Stand jetzt müsste sich der ehemalige Schalker sogar noch mit Winter-Neuzugang Yann Sommer und Sven Ulreich um den Platz auf der Ersatzbank duellieren. Kurzum: Nübel wird die Münchner verlassen.

Nach Informationen von "Sport1" kann der FC Bayern aber möglicherweise nicht komplett von Nübel lassen. Denn wie der TV-Sender berichtet, planen die FCB-Verantwortlichen, sich eine Rückkaufklausel zu sichern.

Für den Fall, dass Nübel an anderer Stelle unerwartet durchstartet, hätten die Münchner Bosse das Heft des Handelns noch in der Hand.

Nübel wohl nicht zu Bundesliga-Konkurrent des FC Bayern

Auch eine weitere Leihe soll möglich sein. Dafür würde der FC Bayern Nübels Vertrag dann bis 2026 verlängern, heißt es weiter im Bericht. Zuletzt war der Torwart für zwei Jahre an die AS Monaco verliehen, zeigte dort nach anfänglichen Problemen gute Leistungen und war Stammkeeper in der Ligue 1.

Wie und vor allem wo es konkret weitergeht, ist aber noch völlig offen. Derzeit ruht der Markt weitestgehend, Nübel muss sich in Geduld üben.

"Sehr wahrscheinlich" ist laut "Sport1" hingegen nur, dass Nübel nicht innerhalb der Bundesliga wechseln wird. Aus Deutschlands Fußball-Oberhaus sind keine Anfragen bekannt.

Mit anderen europäischen Vereinen gibt es derzeit nur lose Verhandlungen, nichts Konkretes. Dem Vernehmen nach wünscht sich Nübel einen Klub, der international spielt, am besten in der Champions League. Am reizvollsten sei für ihn ein Wechsel in die Premier League, heißt es.

Nübel war im Sommer 2020 zum FC Bayern gewechselt, wurde aber nach lediglich vier Saisonspielen ein Jahr später nach Monaco verliehen.