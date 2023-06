Werder-Youngster steht wohl vor einer Leihe

IMAGO/CB

Lee Buchanan von Werder Bremen steht wohl vor einer Leihe

Seit rund einem Jahr steht Lee Buchanan bei Werder Bremen unter Vertrag. Seither kam der Engländer allerdings nur spärlich zum Einsatz. Nun hat SVW-Funktionär Clemens Fritz ein Update zur Zukunft des 22-Jährigen gegeben.

"Wir schauen natürlich, wie wir unseren Kader verstärken können. Dazu gehört auch die linke Seite", sagte Clemens Fritz in einem Interview mit der "DeichStube". In Bezug auf Buchanan wurde der ehemalige Werder-Kapitän etwas konkreter. "Aber es ist jetzt auch wichtig für ihn, dass er Spielpraxis bekommt", fuhr der 42-Jährige fort.

Diese gewünschte Spielzeit wird der junge Brite wohl nicht bei Werder Bremen erhalten. Dem Bericht zufolge ist eine Leihe "ziemlich wahrscheinlich". Dabei soll das Interesse unter anderem aus seinem Heimatland kommen. "Man merkt schon, dass es Interesse an ihm gibt", verriet Fritz dazu. Konkrete Vereinsnamen nannte er allerdings keine.

"Lee hat sich gut entwickelt. Wir trauen ihm zu, dass er sich perspektivisch bei uns durchsetzen kann", betonte der Leiter-Profifußball von Werder Bremen.

Werder-Youngster leitet Wende gegen BVB ein

Bisher kam Buchanan jedoch nicht an Stammspieler Anthony Jung vorbei. "Tony hat auch nach schlechteren Auftritten immer wieder ein gutes Spiel gemacht", begründete Werder-Coach Ole Werner kürzlich seine Entscheidung.

Gleichzeitig versuchte er auch die kleinere Rolle von Buchanan zu rechtfertigen. Der 22-Jährige habe "gute Einwechslungen gehabt. Vielleicht hatte er dann aber auch mal eine schlechtere Trainingswoche, weshalb man sich aus dem Bauch heraus doch gegen ihn entschieden hat", so Werner.

Zwar kam der linke Verteidiger in immerhin 21 Spielen zum Einsatz, jedoch sind 456 Minuten überschaubar. Einen Lichtblick hatte Buchanan am dritten Bundesliga-Spieltag gegen den BVB. Er erzielte den 1:2-Anschlusstreffer in der 89. Minute und legte somit den Grundstein für die Wende zum irren 3:2-Sieg. Außerdem wählten ihn die Werder-Fans zum "Rookie der Saison".