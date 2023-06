1. FC Köln verpflichtet Trainer des FC Bayern

Sven Leifer

Weber arbeitete zuletzt für den FC Bayern

Die Frauen des 1. FC Köln haben einen neuen Trainer. Wie der Verein bekanntgab, unterschreibt Daniel Weber, bisher Coach der U16 des FC Bayern, einen Vertrag bis 2026.

"Die Vorfreude ist unglaublich groß. Für mich ist es etwas ganz Besonderes den Trainerposten bei den FC-Frauen zu übernehmen. Für mich schließt sich hier sozusagen ein Kreis. Ich bin in dieser Region geboren, habe in der Jugend für den FC gespielt und kehre jetzt als Trainer zurück", so Weber, der seine Freude über die neue Aufgabe deutlich machte.

Der 50-Jährige wolle das Potenzial, "welches hier im FC-Frauenfußball steckt", ausschöpfen.

Auch Nicole Bender, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball, zeigte sich über die Verpflichtung begeistert: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Daniel Weber einen neuen Trainer für unsere Bundesligamannschaft gefunden haben. Er hat uns in einem Auswahlprozess absolut überzeugt. Daniel passt sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zum 1. FC Köln und er bringt viel Leidenschaft für seine neue Aufgabe mit."

Weber arbeitete seit 2021 für den FC Bayern

Für FC-Geschäftsführer Christian Keller ist Weber zudem der ideale Mann, um "den Frauen- und Mädchenfußball beim FC perspektivisch noch weiter nach vorne zu entwickeln".

"Daniel hat in seiner bisherigen Karriere eindrucksvoll belegt, dass er nicht nur ein anerkannter Fachmann auf dem Platz ist, sondern sich auch abseits des Platzes aktiv in Gestaltungsprozesse einbringen kann. Der gemeinsamen Zusammenarbeit sehen wir deshalb mit Freude entgegen", so Keller weiter.

Weber kam im Sommer 2021 als Nachwuchskoordinator zum FC Bayern und übernahm die U16 im Februar 2023 interimsweise. Zudem war er über zehn Jahre Teil des DFB-Stützpunkt-Programms.

Erfahrung als Cheftrainer hat er zwischen 2007 und 2019 beim VfR Garching gesammelt. Mit dem Klub gelangen ihm insgesamt fünf Aufstieg in knapp zwölfeinhalb Jahren.