Freiburg verleiht Wagner nach Fürth

FIRO/SID

Wagner wird nach Fürth verliehen

Fußball-Bundesligist SC Freiburg gibt sein Nachwuchstalent Robert Wagner an die SpVgg Greuther Fürth ab.

Wie beide Vereine am Dienstag mitteilten, wechselt der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler für eine Saison per Leihe zum Zweitligisten. In der abgelaufenen Saison feierte der U20-Nationalspieler sein Bundesliga-Debüt und kam auch in der Europa League zum Einsatz.

"Robert kann im zentralen Mittelfeld sowohl die Achter- als auch die Sechserposition besetzen. Dass er direkt in seinem ersten Jahr im Herren-Bereich unter Christian Streich Einsatzminuten in der Bundesliga und Europa League sammeln durfte, spricht für sein Potenzial", sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

In der Bundesliga kommt Wagner bislang auf vier Einsätze, 48-mal lief er in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der Freiburger auf.