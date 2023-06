TV-Beben? "Sportschau" plant Wellmer-Nachfolge

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Moderatorin Jessy Wellmer könnte das "Sportschau"-Team bald verlassen

Seit vielen Jahren ist Jessy Wellmer eins der bekanntesten Gesichter der "Sportschau". Doch ihre Zeit bei der bekanntesten deutschen Sport-Sendung könnte bald enden. Hinter den Kulissen wird angeblich schon ihre Nachfolge geregelt.

Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, denkt die ARD darüber nach, Lea Wagner ab 2024 in das Moderations-Team der Bundesliga-Sendung zu holen. Die Beförderung der 28-Jährigen wäre demnach die "Folge einer Kettenreaktion", in deren Zuge Jessy Wellmer einen neuen Posten innerhalb des Senders einnimmt.

Laut "Sport Bild" winkt Wellmer der Sprung zu den "Tagesthemen", wo sie wiederum die langjährige Moderatorin Caren Miosga beerben könnte, die ihrerseits eine Talkshow übernehmen soll. Entsprechende Gespräche sollen hinter den Kulissen bereits laufen.

Noch ist das große Transfer-Karussell im "Sportschau"-Team allerdings nur graue Theorie. Dem Bericht zufolge werde intern aktuell noch an der personellen Ausrichtung gearbeitet. Ob es dann abschließend tatsächlich zu dieser Rochade kommt, bleibt demnach abzuwarten.

Erst vier Frauen im "Sportschau-Team"

Sollte Lea Wagner, Tochter von Ex-Schalke-Trainer David, den Posten bei der Bundesliga-Ausgabe der "Sportschau" bekommen, so würde sie neben dem langjährigen Moderator Alexander Bommes und Esther Sedlaczek, die seit August 2021 zum festen Team gehört, arbeiten.

Gleichzeitig wäre Wagner erst die fünfte Frau, die die Samstagsabends-"Sportschau" moderieren "darf". Vor ihr besetzte der Sender den Posten mit Anne Will, Monica Lierhaus, Jessie Wellmer und Esther Sedlaczek.

Wagner selbst hat auf der großen TV-Bühne in den letzten Jahren bereits einige Erfahrungen gesammelt. So ist sie etwa seit knapp zwei Jahren für die ARD bei den wöchentlichen Skisprung-Übertragungen im Winter im Einsatz. Darüber hinaus moderiert sie seit einigen Jahren diverse Formate, die im SWR ausgestrahlt werden.