Ronaldo trifft im Jubiläumsspiel

Armando Franca/AP/dpa

Treffsicherer Jubilar: Cristiano Ronaldo lässt sich von einem Fan feiern

Ein Last-Minute-Tor zum großen Jubiläum: Cristiano Ronaldo hat in seinem 200. Spiel für Portugals Fußball-Nationalmannschaft für einen wichtigen 1:0 (0:0)-Sieg in Island gesorgt.

Im vierten Spiel der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland holten die Portugiesen damit den vierten Erfolg und sind an der Spitze der Gruppe J mit zwölf Punkten weiterhin ganz allein. Die Slowakei (10) folgt durch ein mageres 1:0 (1:0) in Liechtenstein.

Es sollte ein feierliches Jubiläum für Ronaldo werden, Trainer Roberto Martinez hatte dem fünfmaligen Ballon-d'Or-Gewinner eine Startelf-Garantie ausgestellt - lange Zeit war es aber eine zähe Angelegenheit. Ronaldo vergab in der 69. Minute aus spitzem Winkel eine ordentliche Chance, das Spiel lief weitgehend an ihm vorbei. Das änderte sich in der 89. Minute, aus kurzer Distanz staubte Ronaldo zum Sieg ab.

Drei Minuten lang untersuchte das Schiedsrichtergespann eine mögliche Abseitsstellung, dann stand fest: In seinem 200. Einsatz hatte Ronaldo sein 123. Länderspieltor erzielt, beides ist unerreicht.

Anders als bei der Winter-WM in Katar gehört der Kapitän unter dem neuen Trainer Martinez mittlerweile wieder durchgehend zur Stammelf. In der Qualifikation bestritt er bislang jedes Spiel von Beginn an und erzielte fünf Tore.