Pressestimmen: "Hilfe! Flick macht uns die EM kaputt"

IMAGO/Julia Rahn

Bundestrainer Hansi Flick steckt mit der Nationalmannschaft in der Krise

Die deutsche Nationalmannschaft ist spätestens seit der Niederlage gegen Kolumbien im Krisenmodus angekommen. Der Druck auf Bundestrainer Hansi Flick nimmt zu. Die nationalen Pressestimmen zur enttäuschenden 0:2-Pleite der DFB-Auswahl:

kicker: "Die deutsche Nationalmannschaft muss mit einem Negativerlebnis samt Negativtrend in die Sommerpause. Beim 0:2 gegen Kolumbien blieb die DFB-Elf in der Offensive harmlos und leistete sich in der Defensive - mal wieder - entscheidende Fehler."

Bild: "Hilfe! Flick macht uns die EM kaputt. Jetzt ist die EM-Euphorie endgültig dahin! Die Nationalmannschaft enttäuscht auch gegen Kolumbien, verliert den Test auf Schalke mit 0:2. Nach den schwachen Spielen gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) gibt’s für Bundestrainer Hansi Flick (58) das nächste Debakel."

Süddeutsche Zeitung: "Schlechter als in Katar. Niederlagen: drei. Automatismen: null. Fortschritt: nicht in Sicht. Das 0:2 der Nationalelf gegen Kolumbien zum Ende einer irritierenden Länderspiel-Serie wird die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick weiter verschärfen."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Nichts funktioniert beim DFB-Team. Die nächste Niederlage: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unterliegt Kolumbien verdient 0:2 und verabschiedet sich in einem besorgniserregenden Zustand in die Sommerpause."

RTL: "War es das für Flick? Deutschland verliert auch gegen Kolumbien. Das nächste Debakel für die DFB-Elf! Drei Testspiele, drei enttäuschende Auftritte. Nach der Pleite gegen Polen verliert die Nationalmannschaft auch gegen Kolumbien!"

ntv: "Nächster Tiefpunkt statt Stimmungsumschwung: Die deutsche Fußballnationalmannschaft verliert in Gelsenkirchen den letzten Test der Saison gegen Kolumbien. Die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick dürfte nach dem sieglosen Länderspiel-Dreierpack noch lauter werden, für die Cafeteros ist es der erste Erfolg gegen die DFB-Elf überhaupt."

Der Spiegel: "Zum Abschluss der Länderspielsaison sollte unbedingt ein Sieg her – doch die deutsche Nationalmannschaft steckt in einer Krise. Gegen Kolumbien gelang erneut sehr wenig."