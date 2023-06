Spektakuläre Personal-Kehrtwende beim FC Bayern perfekt?

IMAGO/Mladen Lackovic

Manuel Neuer soll beim FC Bayern wieder mit Toni Tapalovic zusammenarbeiten

Spektakuläre Personal-Kehrtwende beim FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister holt offenbar den zu Jahresbeginn beurlaubten Torwart-Trainer Toni Tapalovic zurück in seinen Staff.

"Sport Bild" zufolge sei die Rückkehr des 42-Jährigen, über die in den letzten Wochen mehrfach spekuliert worden war, inzwischen beschlossene Sache.

Unklar ist demnach, wie der enge Vertraute und Freund von Kapitän Manuel Neuer genau ins Trainer-Team eingebunden werden soll. Wahrscheinlich ist eine Lösung, bei der sich Tapalovic speziell um Neuer kümmert.

Die Rede ist von einer Arbeitsteilung mit Michael Rechner, den der FC Bayern eigentlich als Tapalovics Nachfolger von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet hatte.

Tapalovic waren Differenzen mit dem früheren Chefcoach Julian Nagelsmann zum Verhängnis geworden. Auf Nagelsmanns Betreiben hin musste er seinen Hut nehmen.

Neuer veranlasste das zu seinem vieldiskutierten Interview mit "The Athletic" und der "Süddeutschen Zeitung", in dem er wegen des Umgangs mit Tapalovic scharfe Kritik an der Vereinsführung übte.

"Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe wirklich schon einiges erlebt", sagte der 37-Jährige damals unter anderem.

FC Bayern: Ehrgeizige Pläne von Manuel Neuer

Nagelsmanns Nachfolger Thomas Tuchel soll keine Vorbehalte gegenüber Tapalovic und seiner Rückkehr haben, heißt es. Ohnehin steht der neue Trainer des FC Bayern in ständigem Kontakt zu Neuer und sehnt dessen Rückkehr herbei.

"Sport Bild" zufolge plant der Nationaltorhüter, zum Trainingsauftakt am 13. Juli wieder voll belastbar zu sein und alle Übungen mitmachen zu können.

Neuer hatte bei einer privaten Ski-Tour nach der WM in Katar einen Unterschenkelbruch erlitten und im Jahr 2023 bislang noch kein Spiel für die Münchner bestritten.

Aktuell soll er unter anderem mit einem persönlichen Trainer an seiner Rückkehr arbeiten - und voll im Zeitplan liegen.