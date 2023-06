SGE-Boss Krösche äußert sich erneut zu Bayern-Gerüchten

IMAGO/Jan Huebner

Markus Krösche wird mit einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Schon seit mehreren Wochen wird SGE-Sportvorstand Markus Krösche mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, wo er als Nachfolger von Hasan Salihamidzic agieren könnte. Trotz eines klaren Dementi des 42-Jährigen reißen die Gerüchte nicht ab. Nun hat der Ex-Profi sein Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt erneuert.

Bei Eintracht Frankfurt gilt Markus Krösche als Architekt des Aufschwungs, der 2022 mit dem Gewinn der Europa League seinen Höhepunkt fand. Die guten Arbeit des Sportvorstand ist selbstredend auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Zuletzt wurden die Tottenham Hotspur und der FC Bayern als mögliche Interessenten genannt.

Doch offenbar will der 42-Jährige die Mainmetropole gar nicht verlassen, wie er in einem Interview mit der "Sport Bild" nun erneut bekräftigte. "Ich habe so viel mit Eintracht zu tun, ich will mich gar nicht damit (den Gerüchten, Anm. d. Red.) beschäftigen. Ich habe noch viel vor mit Eintracht!", machte Krösche deutlich, der zur Zeit mit der Kader-Planung für die kommende Saison beschäftigt ist.

Eintracht Frankfurt: Wechselt Kolo Muani zum FC Bayern?

Die wohl größte Herausforderung: Im Transfer-Poker um Randal Kolo Muani eine für alle Seiten passende Lösung finden. Wie es um einen Verbleib des französischen Top-Stürmers bei den Adlerträgern steht, wollte der ehemalige Mittelfeldspieler aber nicht verraten: "Das hängt vor allem an ihm, aber er ist so ein ehrgeiziger, schlauer, bescheidener Junge und könnte bei uns noch einen großen Schritt machen. Da ist noch eine Steigerung in einigen Bereichen möglich."

Hinzu kommt die Suche nach externen Neuzugängen, die der Sportvorstand mit ambitionierten Zielen überzeugen will. "Wir wollen jedes Jahr international spielen und in Pokalwettbewerben so weit wie möglich kommen. Es ist wichtig, dass wir ambitionierte Ziele formulieren, ob gegenüber Zugängen oder den Spielern, die schon da sind", erklärte der 42-Jährige.