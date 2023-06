Enthüllt: So leicht kommt der BVB an den Bellingham-Bonus

IMAGO/Isabel Infantes

Wechselte vom BVB zu Real Madrid: Jude Bellingham

Mit Jude Bellingham hat den BVB in diesem Sommer wieder einmal einer der besten Spieler verlassen. Immerhin dürfen sich die Dortmunder im Gegenzug über ein gesundes finanzielles Trostpflaster freuen. Bis weitere Millionen von den Königlichen zu den Schwarz-Gelben fließen, ist es nur eine Frage der Zeit.

Mit 103 Millionen Euro kann der BVB nach dem Bellingham-Wechsel zu Real Madrid bereits fest planen. Diese Basis-Ablöse haben die Dortmunder in den Gesprächen mit den Königlichen ausgehandelt.

Darüber hinaus einigten sich die Klubs auf weitere 31 Millionen Euro, die fließen, sobald gewisse Bedingungen erfüllt werden. Wie diese Bedingungen aussehen, will die "Sport Bild" erfahren haben.

Demnach ist der "Millionen-Nachschlag" für den BVB außerordentlich leicht zu erreichen. Bereits bei kleineren Erfolgen der Madrilenen fließt weiteres Geld zu den Schwarz-Gelben.

So etwa wird bereits ein Teil der Millionen überwiesen, sobald sich Real für die Champions League qualifiziert. Dazu sind weitere Zahlungen an die Einsätze des Engländers gekoppelt.

BVB kann mit 25 zusätzlichen Millionen planen

Alles in allem soll der BVB so 25 der 31 Bonus-Millionen bereits sicher haben. Um den vollen Bonus zu kassieren, sind jedoch noch mehr Erfolge der Königlichen und Bellingham nötig, zum Beispiel der Gewinn der Champions League oder der Meisterschaft in den kommenden sechs Jahren. Auch eine Wahl des Mittelfeldspielers in die FIFA-Elf des Jahres könnte den Dortmundern weitere Millionen bescheren.

Dass sich der Vizemeister überhaupt auf eine derart große Zusatz-Summe freuen darf, hat der Klub laut "Sport Bild" dem Verhandlungsgeschick von Hans-Joachim Watzke und Co. zu verdanken.

Angeblich beharrte Real zunächst auf eine Bonus-Obergrenze in Höhe von 20 Millionen Euro. Weil die BVB-Verantwortlichen in den Gesprächen hart blieben, korrigierten die Königlichen ihre eigene Schmerzgrenze schließlich um weitere elf Millionen Euro nach oben.