Darum entging Manuel Neuer einer Strafe beim FC Bayern

IMAGO/Sven Beyrich/SPP

Manuel Neuer steht beim FC Bayern vor der Rückkehr

Für sein kritisches Interview Anfang des Jahres wurde Manuel Neuer zur Überraschung vieler Beobachter vom FC Bayern nicht mit einer Strafe belegt. Warum, das legt nun ein Medienbericht detailliert dar.

Als Manuel Neuer Anfang Februar gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" und dem Portal "The Athletic" sein Herz ausschüttete, sorgte der Kapitän des FC Bayern für einen echten Knall.

Die Aussortierung seines langjährigen Torwart-Trainers Toni Tapalovic sei "das Krasseste" gewesen, was er in seiner Karriere erlebt habe, sagte Neuer, der sich kurz zuvor bei einer privaten Ski-Tour schwer verletzt hatte. "Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen."

Ganz Fußball-Deutschland diskutierte über Neuers deutliche Kritik an der Vereinsführung. Diese reagierte. "Was Manuel in Teilen dieser zwei Interviews im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Tapalovic gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht", teilte der damalige Vorstandschef Oliver Kahn via "dpa" mit. Der FC Bayern werde "deutliche Gespräche" mit seiner langjährigen Nummer eins führen.

Klar schien damals zudem, dass Neuer für die am Verein vorbei lancierten Interviews mindestens eine saftige Geldstrafe befürchten muss. Doch es kam anders. Der 37-Jährige entging offenbar allen Sanktionen.

FC Bayern: Küchen-Gespräch zwischen Manuel Neuer und Hasan Salihamidzic

Wie "Sport Bild" enthüllt, trug dazu auch ein Gespräch mit Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Küche des Trainingstrakts kurz nach den Interviews bei. Neuer habe dem Bosnier dabei sein Herz ausgeschüttet und sich für den scharfen Ton seiner Kritik entschuldigt.

Weitere Gespräche zwischen den beiden seien in der Folge geführt worden, heißt es. Salihamidzic habe Neuer trotz seiner Verletzung vor den letzten Saisonspielen zu einer Sitzung des Mannschaftsrats hinzu gebeten und damit ein weiteres Zeichen der Versöhnung gesendet.

Zugute kam Neuer dem Bericht zufolge auch, dass er während seiner Reha stets präsent war an der Säbener Straße. So fungierte der Routinier immerhin als moralische Stütze für seine Teamkollegen, auch wenn er ihnen auf dem Platz nicht helfen konnte.