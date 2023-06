Naby Keita hebt Rolle von Trainer-Duo hervor

IMAGO/Martin Stein

Naby Keita verstärkt Werder Bremen

Mit dem Transfer von Naby Keita ist Werder Bremen vor wenigen Tagen ein echter Coup gelungen. Der Mittelfeldspieler soll die Grün-Weißen auf die nächste Stufe heben. Nun hat der Guineer verraten, welche besondere Rolle zuletzt zwei Trainer bei ihm gespielt haben.

Naby Keita zu Werder Bremen? Bei dieser Nachricht rieben sich die meisten Beobachter verwundert die Augen. Doch die Grün-Weißen schafften es mit jeder Menge Überzeugungsarbeit, den Champions-League-Sieger von 2019 vom FC Liverpool an die Weser zu locken, nachdem dessen Vertrag bei den Reds ausgelaufen war.

Großen Anteil am Transfer hatte Werder-Trainer Ole Werner, wie Keita nun gegenüber "Sport Bild" verriet. "Dieser Mann ist toll. Ole Werner war sehr offen und herzlich zu mir in den Gesprächen. Er zeigte mir alles im Verein, dazu Videos. Er erklärte mir, wie er spielen will. Warum er mich haben wollte", sagte der Mittelfeldspieler und fügte an: "Das war sehr wichtig für meine Entscheidung."

Mindestens ebenso wichtig war der Einfluss von Jürgen Klopp auf Keita in den fünf Jahren davor beim FC Liverpool, wie der 28-Jährige rückblickend betonte.

Werder Bremen erstellt speziellen Plan für Naby Keita

"Er ist ein sehr guter Trainer und ein richtig guter Mensch. Immer wenn ich verletzt war, kümmerte er sich um mich. Er sagte mir immer wieder: 'Du bist stark, gib niemals auf!' Das hat mir geholfen", sagte der Nationalspieler Guineas, der im Sommer 2018 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig zum Klopp-Klub gewechselt war.

"Auch wenn es in Liverpool für mich aufgrund meiner Verletzungen nicht so gut lief, bin ich ihm sehr dankbar", führte er aus. In seiner Zeit in England war Keita immer wieder von Blessuren betroffen, verpasste zahlreiche Spiele aufgrund von Leistenbeschwerden oder Muskelproblemen. Dennoch reichte es immerhin für elf Tore und sieben Vorlagen in 129 wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen.

In Bremen sollen die Blessuren fortan der Vergangenheit angehören. Hier will Keita wieder zeigen, wie fit er ist. Dafür hat Werder einen speziellen Trainingsplan für den 28-Jährigen erstellt, damit dieser zum Auftakt Mitte Juli bei voller Fitness und Gesundheit ist.