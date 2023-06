Drastische Veränderungen bei Hertha BSC

Bernd König via www.imago-images.de

Hertha BSC stehen in der 2. Bundesliga viele Veränderungen bevor

Nach einer Katastrophen-Saison steht Hertha BSC vor dem totalen Umbruch. Nicht nur im Kader wird es massiven Veränderungen geben, sondern auch hinter den Kulissen kommt es zu vielen Kündigungen und Abschieden. Neuste Berichten zeigen nun, wie dramatisch die Lage bei der Alten Dame ist.

Der Abstieg in die 2. Bundesliga hat Hertha BSC schwer getroffen. Nachdem nun immerhin die Lizenz für das Unterhaus gesichert ist, hat der Klub jetzt wenige Wochen Zeit, um sich auf die Mission Wiederaufstieg vorzubereiten und dabei nicht die überschaubaren finanziellen Mittel zu überschreiten. Doch die notwendigen Veränderung innerhalb des Vereins sind weitaus größer als bislang gedacht.

So stehe laut der "Sport Bild" nicht nur ein Mega-Umbruch im Kader bevor, sondern auch im Stuff und bei Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Rund einem Drittel der 150 Mitarbeiter droht demnach die Kündigung. Über diese Sanierungsmaßnahme sollen die Angestellten bereits vor Wochen informiert worden sein.

Hertha BSC steht vor Mega-Umbruch

Welche Mitarbeiter es genau treffe, sei aber noch nicht bekannt, sodass "auf der Geschäftsstelle große Unsicherheit herrsche". Eine Zeit lang haben sogar noch mehr Entlassungen im Raum gestanden. Doch durch den Rausschmiss mehrerer Top-Verdiener, die Ex-Sportchef Fredi Bobic anstellte, konnte dieser Umstand noch einmal abgewendet werden.

Ob der Mitarbeiterabbau auf Dauer sei und bereits in wenigen Jahren wieder rückgängig gemacht wird, sei laut der "Sport Bild" allerdings noch offen. Der Verein hätte seinen Angestellten in Aussicht gestellt, sie wieder zurückzuholen, sofern der Verein seine finanziellen Probleme in den Griff bekommt. Dies wird wohl allerdings nur durch eine schnelle Rückkehr in die Erstklassigkeit gelingen.

Auch brauche Hertha BSC in naher Zukunft einige neue Mitarbeiter, welche sich in den Bereichen Frauenfußball und Stadion-Neubau engagieren. Diese Stellen sollen zulasten der Profi-Abteilung neu geschaffen werden.