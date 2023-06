Matthäus übt knallharte Kritik am DFB-Team

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Lothar Matthäus sprach am RTL-Mikro Klartext zur Nationalmannschaft

Ergebnis-Frust statt EM-Lust: Die deutsche Nationalmannschaft schlittert nach der 0:2-Niederlage gegen Kolumbien immer tiefer in die Krise. Auch Lothar Matthäus kommt zu einem knallharten Urteil.

Mit einem Sieg wollte sich die deutsche Nationalmannschaft in die Sommerpause verabschieden. Doch statt eines versöhnlichen Saisonabschlusses setzte es am Dienstagabend in der Arena auf Schalke den nächsten Tiefpunkt. Die Fans quittierten den schwachen Auftritt der DFB-Auswahl nach dem Schlusspfiff mit einem Pfeifkonzert.

"Vollkommen verdient verloren", urteilte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus am "RTL"-Mikro. Kolumbien sei "aggressiver im Zweikampf" und "schneller im Kopf" gewesen, meinte der Rekord-Nationalspieler.

"Die Mannschaft ist müde im Kopf. Die Mannschaft ist verunsichert. Wir haben keine Lösungen", lautete Matthäus' schonungslose Analyse.

"Strafraumbesetzung: schlecht, Aufbauspiel: schlecht. Auch beim ersten Tor der Kolumbianer: Can verliert den Ball im Dribbling, wir haben keine Ordnung", zählte der 62-Jährige die Mängel auf.

"Wir machen den Gegner stark, weil wir einfach zu viele Fehler machen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt schnell lösen kann, aber alle sind froh, dass die Spieler in den nächsten zehn Wochen jetzt erst einmal den Kopf freibekommen können", führte Matthäus aus.

Alarmstimmung in der Nationalmannschaft: "Es ist dramatisch"

Deutliche Selbstkritik kam derweil aus dem inneren Kreis der Nationalmannschaft. "Ich weiß nicht, ob bedenklich reicht. Es ist dramatisch. Wir haben uns wieder viel vorgenommen. Es ist schwer zu erklären, warum wir es nicht auf den Platz bekommen. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Das ist viel zu wenig", gestand Leon Goretzka gegenüber "RTL".

Bundestrainer Hansi Flick schloss derweil einen Rücktritt trotz den jüngsten Enttäuschungen gegen die Ukraine (3:3), gegen Polen (0:1) sowie gegen Kolumbien (0:2) aus.

"Natürlich ist es eine Situation für mich, die ich so in dieser Form noch nicht erlebt habe. Ich gewinne Spiele sehr, sehr gerne. Und ich hasse wirklich zu verlieren", sagte Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz: "Ich habe gesagt, ich gehe kompromisslos im Juni diesen Weg. Ich kann mit den besten Spielern Deutschlands trainieren. Ich habe ein Superteam um mich herum. Mir macht es einfach auch Spaß, eine Mannschaft auf ein Turnier vorzubereiten."