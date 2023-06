Darum blieb Robert Glatzel dem HSV treu

IMAGO/Philipp Szyza

Robert Glatzel ist unumstrittener Stammspieler beim HSV

Mit 19 Toren und sechs Vorlagen war Robert Glatzel erneut der beste Scorer beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Trotz seiner starken Leistungen reichte es erneut nicht zum Aufstieg für den HSV. Durchaus überraschend verlängerte der Stürmerstar seinen Vertrag in Hamburg trotzdem langfristig bis 2027. Glatzel klärte jetzt noch einmal über seine Motive und Ziele auf.

Seit Sommer 2021 läuft Robert Glatzel nun für den Hamburger SV auf, hat sich in dieser Zeit zum absoluten Stammspieler bei den Rothosen entwickelt. Unter Tim Walter hat der 29-Jährige noch kein einziges Zweitliga-Spiel verpasst, kommt in entsprechend 68 Liga- und vier Relegationspartien für den HSV auf 41 Tore.

Warum er trotz des erneut verpassten Bundesliga-Aufstiegs nicht an einen Vereinswechsel dachte, erklärte der Torjäger im Gespräch mit der "Sport Bild": "Ich erlebe hier, auch, wenn es zweimal mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, die mit Abstand glücklichste Zeit meiner bisherigen Karriere. Ich habe mich in einem Verein noch nie so wohl gefühlt wie beim HSV."

Es sei jeden Tag ein "geiles Gefühl", zum Trainingsgelände der Hamburger zu kommen und mit der Mannschaft zu arbeiten, führte er weiter aus.

HSV: Tim Walter als wichtiger Faktor für Robert Glatzel

Im dritten Anlauf dann endlich die Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus schaffen zu können, formulierte Glatzel für seine Mannschaft und sich als klares Saisonziel für 2023/2024: "Unser Weg ist noch nicht beendet. Es ist eine Ehre, für so einen Verein wie den HSV mit seinen unglaublichen Fans zu spielen. Was ich beim HSV habe, ist mir mehr wert, als mehr Geld in der Bundesliga zu verdienen."

Ein wichtiger Faktor für den gebürtigen Münchner sei auch die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Tim Walter, von dem er das totale Vertrauen spüre. "Er ist auch ein entscheidender Grund, warum ich bleibe. Ich habe großes Vertrauen zu ihm und dem gesamten Trainerteam. Bei ihm weiß ich, woran ich bin."

Der HSV-Coach darf trotz des erneuten Scheiterns in der Relegation einen weiteren Anlauf wagen, den Traditionsverein zurück in die Bundesliga zu führen.