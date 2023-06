Transfer fix! Schalke-Neuzugang erhält legendäre Nummer

IMAGO/Uwe Koch/Eibner-Pressefoto

Paul Seguin schließt sich dem FC Schalke 04 an

Der FC Schalke 04 hat sich für die Mission Wiederaufstieg tatkräftige Unterstützung von Champions-League-Teilnehmer Union Berlin geholt und Paul Seguin verpflichtet. Der vielseitige zentrale Mittelfeldspieler weiß, wie man in die Fußball-Bundesliga aufsteigt.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat den zweiten Transfer des Sommers unter Dach und Fach gebracht. Wie die Königsblauen am Mittwoch vermeldeten, wechselt Paul Seguin vom 1. FC Union Berlin nach Gelsenkirchen. Dort unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag, der bis Mitte 2026 datiert ist. Zu den Wechselkonditionen machten beide Vereine keine Angaben.

"Die sportliche Leitung hat in den Gesprächen einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich gemeinsam mit dem Team hier auf Schalke gehen möchte. Ich freue mich darauf, vor den emotionalen Schalke-Fans in der Arena auflaufen zu dürfen", sagte Seguin, der zuvor ein Jahr lang für Union die Fußballschuhe geschnürt hatte und am Ende der abgelaufenen Saison mit den Köpenickern die Champions League erreichte.

Beim Revierklub soll Seguin nun seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen. "Wir freuen uns, dass wir Paul für Schalke gewinnen konnten. Er bringt ein breites Fähigkeitenprofil für seine Position mit, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive", freute sich S04-Sportchef André Hechelmann und fügte an: "Seine Stärken liegen dabei in seinem hohen Spielverständnis, er kann mit seinem mutigen Passspiel aussichtsreiche Angriffssituationen für unsere Mannschaft schaffen."

Chefcoach Thomas Reis lobte die "schnelle Auffassungsgabe für Räume und Laufwege", die Seguin bietet. "Genau diese Fähigkeiten werden wir brauchen, um uns Torchancen zu erspielen und letztlich zu verwerten."

FC Schalke 04 stattet Paul Seguin mit legendärer Nummer aus

Noch viel wichtiger: Der 28-Jährige bringt Aufstiegserfahrung mit. 2020/2021 hatte er als Leistungsträger mit der SpVgg Greuther Fürth den Sprung ins Oberhaus geschafft.

"Er weiß [..], was es heißt, im Aufstiegskampf die Nerven zu bewahren", freute sich Reis.

Seguin erhält beim FC Schalke 04 die Rückennummer 7. Diese trugen bei den Knappen vor ihm unter anderem Jiri Nemec, Lewis Holtby, Max Meyer, Mark Uth und natürlich vor allem Fußball-Ikone Rául.