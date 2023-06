Wechsel zum FC Bayern? Niclas Füllkrug äußert sich

IMAGO/Fotostand / van der Velden

Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug wird beim FC Bayern gehandelt

Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug hat zurückhaltend auf die erneut aufgeflammten Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern reagiert.

"Dazu kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Ich habe darüber nicht nachgedacht, dafür sind mir die Länderspiele zu wichtig", sagte Füllkrug nach dem 0:2 (0:0) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kolumbien am Dienstag gegenüber "Sky".

Der 30 Jahre alte Angreifer war bereits rund um die WM in Katar als möglicher Kandidat beim FC Bayern gehandelt worden. Dann verstummten die Spekulationen weitgehend. Zuletzt aber hieß es, Füllkrugs Name sei im neu gegründeten "Ausschuss Sport" des deutschen Rekordmeisters wieder diskutiert worden.

Dort beraten derzeit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Vereinspräsident Herbert Hainer, die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, der designierte Finanzvorstand Michael Diederich sowie Kaderplaner Marco Neppe mit Trainer Thomas Tuchel über die Personalplanung.

Das spricht für einen Transfer von Niclas Füllkrug zum FC Bayern

Füllkrugs Name soll auch deswegen wieder in den Fokus gerückt sein, weil er deutlich günstiger zu haben wäre als Alternativkandidaten wie Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), der nach RTL-Informationen ohnehin nicht zum FC Bayern wechseln will, Dusan Vlahovic (Juventus Turin) oder Victor Osimhen (SSC Neapel).

Dem Vernehmen nach erhofft sich Werder Bremen im Falle eines Füllkrug-Abgangs trotz seines bis 2025 laufenden Vertrags eine Ablöse in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro - ein Schnäppchenpreis aus Sicht der Münchner.

Was ebenfalls für einen Wechsel zum FC Bayern spricht: Zu Füllkrugs Berater-Agentur ROOF pflegen die Bosse ein gutes Verhältnis. Konrad Laimer, der einzige bislang offiziell bestätigte Sommer-Neuzugang des FC Bayern, steht ebenfalls dort unter Vertrag.

"Sport Bild" hatte zuletzt allerdings berichtet, die Chancen auf einen Verbleib Füllkrugs bei Werder Bremen seien zuletzt gestiegen. Zudem sollen sich auch Klubs aus der englischen Premier League um den Routinier bemühen.