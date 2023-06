Schaufenster U21-EM: Ballert sich Moukoko weg vom BVB?

IMAGO/Marc Schueler

BVB-Angreifer Youssoufa Moukoko ist der große Hoffnungsträger der deutschen U21

Bei der in Kürze beginnenden U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien ist BVB-Youngster Youssoufa Moukoko einer der großen Hoffnungsträger im deutschen Lager. Bei Borussia Dortmund kam der Angreifer in der vergangenen Rückserie allerdings nur noch sporadisch zum Einsatz. Nutzt er das Schaufenster des Nationenturniers zur Eigenwerbung?

Schon im Trainingslager in Südtirol war das Fan-Interesse an Youssoufa Moukoko riesig. Die ständigen Rufe der Zuschauer ließen erahnen, wie groß der Hype erst werden könnte, wenn der BVB-Stürmer seine EM-Ziele erfüllt. Denn: Moukoko will den Titel gewinnen - und am besten auch noch die Torjägerkanone.

Erster deutscher Gegner ist am Donnerstag (18 Uhr) Israel, gegen das sich die DFB-Junioren in der Qualifikation zweimal knapp durchsetzt hatten.

Moukoko, der im Winter beim peinlichen Vorrunden-Aus der A-Nationalmannschaft in Katar einen Hauch von WM-Luft hatte schnuppern dürfen, ist aktuell der mit Abstand wertvollste Spieler der U21-Auswahl. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an ihn.

"Er ist ein Riesentalent, das das jetzt bei der Europameisterschaft gegen Topgegner bestätigen muss. Da muss er sich durchsetzen. Er hat das Zeug dazu und wir werden es in den nächsten Spielen erleben", betonte der deutsche Co-Trainer und langjährige Bayern-Assistent Hermann Gerland im Vorfeld.

Moukoko scheint bereit zu sein. Jahre voller Lobpreisungen und ein steiler Aufstieg bringen auch mit erst 18 Jahren schon den Anspruch mit sich, gegen zum Teil fünf Jahre ältere Gegenspieler eine tragende Rolle einzunehmen.

Youssoufa Moukoko beim BVB nur noch Edeljoker

Umso ärgerlicher für Moukoko, dass er seit dem Jahreswechsel beim BVB sportlich ins Hintertreffen geraten ist. Bei der Dortmunder Aufholjagd auf den FC Bayern, die beinahe in der Meisterschaft gegipfelt hätte, war der Teenager nur Nebendarsteller.

Nach einer guten ersten Saisonhälfte musste der Offensivmann - auch gestoppt durch eine Verletzung - in der Rückrunde mit einer gesunkenen Torquote klarkommen. Sechs seiner sieben Liga-Treffer glückten ihm bis zum 13. Spieltag, danach lief ihm der von seiner Hodenkrebs-Erkrankung genesene Sébastien Haller den Rang ab.

Auch deshalb ist der Hype um Moukoko etwas abgeflacht, wenngleich er immer noch besonders im Fokus steht. Wie auch bei seiner Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2026, deren Vollzug länger dauerte als zunächst angenommen und mit Störgeräuschen verbunden war.

Der hochgelobte Angreifer weiß, dass die Erwartungen gestiegen sind. "Man ist glücklich, die Rekorde zu haben, aber am Ende kann man sich nichts dafür kaufen. Bei den Profis zählt nur Leistung", gab Moukoko bescheiden zu Protokoll.

In Katar hatte er vergangenes Jahr als jüngster deutscher WM-Spieler eine weitere Bestmarke in seiner von Superlativen begleiteten Karriere geknackt. Dem in Kamerun geborenen Profi wurde stets eine glorreiche Laufbahn vorausgesagt - nun muss der nächste Schritt folgen.

BVB-Juwel Moukoko will große Bühne für Eigenwerbung nutzen

Ob ebenjener Schritt auf Vereinsebene zwangsläufig beim BVB angegangen wird, muss sich indes erst noch zeigen. Moukoko kann es sich trotz seines zarten Alters schlichtweg nicht leisten, regelmäßig nur in der Schlussphase als Joker auf dem Platz zu stehen.

An Haller dürfte in Dortmund fürs Erste jedoch kein Weg vorbeiführen. Im Vergleich zu Moukoko bringt der erfahrene 28-Jährige im Sechzehner eine ganz andere Präsenz mit, ist mit dem Rücken zum Tor deutlich stärker.

Nicht ausgeschlossen ist daher, dass Moukoko das Schaufenster U21-EM durch gute Leistungen für sich nutzt und sich in den Fokus anderer Klubs spielt.

Vor seiner Verlängerung bei der Borussia soll die Crème de la Crème des internationalen Fußballs hinter ihm hergewesen sein, darunter Real Madrid, der FC Liverpool, Paris Saint Germain, der FC Barcelona und Manchester United.

All jene (Ex-)Interessenten eint, dass sie sich die fällige Ablöse für Moukoko voraussichtlich problemlos leisten könnten - auch wenn man beim BVB Stand jetzt noch keinerlei Gedanken daran verschwendet, das Eigengewächs ziehen zu lassen.

Zuallererst will der Hoffnungsträger aber seine Hausaufgaben erledigen und den deutschen Junioren mit seinen Toren zum Einzug in die K.o.-Phase der EM verhelfen. Ein neuerlicher Hype könnte die Gemengelage grundlegend ändern und Moukoko frische Argumente für mehr Spielzeit im Verein liefern - oder einen Wechsel.

Heiko Lütkehus (mit dpa-Material)