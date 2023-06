BVB reagiert auf Teil-Rückzug der Ultras: "Wird uns fehlen"

IMAGO/Thomas Bielefeld

Der BVB II wurde in der abgelaufenen Saison lautstark in der 3. Liga unterstützt

Die organisierte Fan-Szene von Borussia Dortmund gilt als eine der größten und stimmungsgewaltigsten in ganz Fußball-Deutschland. Die BVB-Anhänger auf der Südtribüne des Signal Iduna Park sind für ihren Support weltberühmt, aber auch die Zweitvertretung der Schwarz-Gelben erfuhr in den letzten Jahren eine große Unterstützung. Dieses wird jetzt zum Teil eingestampft, wie die Ultra-Szene der Dortmunder selbst mitteilte.

So berichteten am Mittwoch zumindest die "Ruhr Nachrichten", die dabei aus einer Ankündigung der Ultra-Gruppierung "The Unity" zitierten. Darin teilten die BVB-Anhänger mit, dass der große Support für die Zweitvertretung der Dortmunder, die in der 3. Liga spielt, im zuletzt gekannten Rahmen nicht mehr zu leisten sei.

"Fortan werden wir nicht mehr jedes Amateurspiel, das nicht überschnitten ist, besuchen", hieß es in einem Kommunikationsflyer von "The Unity".

Fanden die Meisterschaftsspiele der BVB-Profis und der U23 in der jüngeren Vergangenheit zeitgleich statt, fuhren die Ultras in der Regel zu den Bundesliga-Spielen. Spielte der BVB II in der 3. Liga aber an einem anderen Termin, so wurden sie in der vergangenen Saison lautstark von den Dortmunder Ultras begleitet, die sich in der 3. Liga die "Ultras von die Amateure" nennen.

Preuß zeigt Bedauern und Verständnis für BVB-Ultras

Vor allem der extreme zeitliche Aufwand mit deutschlandweiten Reisen zu Auswärtsspielen in der 3. Liga mache es der Ultra-Gruppierung unmöglich, ihre Mannschaft auch weiterhin auf diesem hohen Niveau zu unterstützen: "Rückblickend betrachtet müssen wir uns nach dieser (Amateur-) Saison auch eingestehen, dass die besagte Lockerheit in Teilen abhanden gekommen ist. [...] Viel mehr ist es das Pensum, das uns in dieser Saison sehr zu schaffen machte."

Vor allem die Ansetzungen der Spiele, die weiten Fahrten zu den Auswärtsspielen des BVB II sowie häufig die zeitliche Nähe zu den Profispielen wurden als größten Schwierigkeiten benannt.

Ingo Preuß zeigte als Sportlicher Leiter der U23 des BVB im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" sein Bedauern, aber auch Verständnis für die Ankündigung der Ultras, nicht mehr jedes Spiel in der 3. Liga zu begleiten: "Die Unterstützung in der Roten Erde und auswärts war schon immer grandios. Die wird uns fehlen", so Preuß, der aber auch den "riesigen logistischen Aufwand" sehe.

Der BVB II hatte die abgelaufene Saison in der 3. Liga als Tabellen-13. beendet.