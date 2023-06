Medien: BVB plant brisantes Treffen mit Felix Nmecha

IMAGO/Christian Schroedter

Felix Nmecha wird heiß beim BVB gehandelt

Borussia Dortmunds Interesse an einer Verpflichtung von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg schlug zuletzt hohe Wellen. Jetzt plant der BVB offenbar ein wegweisendes Treffen mit dem Nationalspieler.

Dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" zufolge steht noch in dieser Woche ein Gespräch zwischen Nmecha und den BVB-Bossen an. Dabei will die Dortmunder Führungsetage demnach herausfinden, wie es tatsächlich um die vermeintlich homophobe Einstellung des 22 Jahre alten Mittelfeldakteurs bestellt ist.

Der BVB erhoffe sich ein klares Statement von Nmecha, um im Falle einer Verpflichtung in Sachen Außendarstellung gewappnet zu sein, heißt es in dem Bericht weiter. Grundsätzlich bestehe auf Seite des deutschen Vizemeisters aber nach wie vor Interesse an einem Transfer.

Das BVB-Werben um Nmecha hatte zuletzt für große Unruhe im Umfeld des Vereins gesorgt.

Der queere Fanclub "Rainbow Borussen" wandte sich in einem offenen Brief an den BVB. "Nmecha ist queerfeindlich eingestellt und fällt immer wieder mit dieser Einstellung auf", hieß es in dem Schreiben. Ein Profi mit "einer derartigen Einstellung" passe "nicht zu einem Verein, der sich selbst einer offenen und toleranten Gesellschaft verschrieben hat", so die BVB-Anhänger.

BVB: Auch wichtiger Sponsor meldet Bedenken an

Deutliche Worte fand auch die Trans-Aktivistin Julia Monro, die 2022 gemeinsam mit dem BVB den "Aktionstag für mehr Vielfalt im Fußball" organisiert hatte.

"Dortmund ist Modellstandort für das Projekt Vielfalt im Stadion. Würde der BVB Felix Nmecha verpflichten, wäre das ein Verrat an den eigenen Werten", stellte sie im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" klar.

Laut "Spiegel" soll inzwischen auch ein wichtiger Sponsor Bedenken wegen der Causa Nmecha bei den Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angemeldet haben.

Nmecha, ein strenggläubiger Christ, hatte sich selbst zuletzt via Instgram zu Wort gemeldet und betont, "dass ich wirklich ALLE Menschen liebe und niemanden diskriminiere".