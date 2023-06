Nach Seguin-Coup: FC Schalke schon vor nächstem Transfer?

IMAGO/PaetzelPress/Nico Paetzel

Bryan Lasme (r.) stieg mit Arminia Bielefeld aus der 2. Bundesliga ab

Zwei Jahre lang stand Bryan Lasme bei Arminia Bielefeld unter Vertrag, stieg in dieser Zeit sowohl aus der Bundesliga als auch aus der 2. Bundesliga mit dem Klub ab. Jetzt ist er ablösefrei auf dem Markt und könnte den FC Schalke 04 auf den Plan rufen.

Das zumindest behauptet "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann am Mittwoch, der von einem ernsthaften Interesse des Bundesliga-Absteigers an dem Mittelstürmer berichtet.

Bryan Lasme wechselte im Sommer 2021 vom FC Sochaux aus der zweiten französischen Liga zur Arminia nach Bielefeld. In insgesamt 61 Pflichtspielen für die Ostwestfalen erzielte er immerhin zwölf Treffer. Einen Stammplatz hatte der 24-Jährige aber auch in der abgelaufenen Spielzeit 2022/2023 in der 2. Bundesliga nicht inne, kam zumeist als Einwechselspieler von der Bank.

Laut dem Medienbericht wolle der Franzose trotz des ausgelaufenen Vertrags in Bielefeld "unbedingt in Deutschland bleiben". Vor allem die Tatsache, dass ihn der FC Schalke direkt und ohne jede Ablösezahlung verpflichten könnte, soll die S04-Verantwortlichen nun hellhörig gemacht haben.

Wie es weiter heißt, seien der Klub aus Gelsenkirchen und Bryan Lasme von einer zeitnahen Einigung aber noch entfernt.

FC Schalke 04 noch mit Handlungsbedarf in der Offensivreihe

Ebenfalls am Mittwoch hatte der FC Schalke den Transfer von Paul Seguin als perfekt gemeldet. Der Mittelfeldspieler kommt von Union Berlin und hat auf Schalke bis 2026 unterschrieben.

In der Offensivreihe besteht bei den Königsblauen derweil auch weiterhin Handlungsbedarf. Die Leihspieler Michael Frey und Tim Skarke wurden wieder abgegeben, dazu will auch Marius Bülter den Klub unbedingt verlassen.

Ein Grund mehr, warum sich die Kaderplaner des Bundesliga-Absteigers um André Hechelmann nun ernsthaft mit Bryan Lasme befassen, der für Arminia Bielefeld zuletzt sieben Saisontore erzielte.