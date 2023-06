Hamann fordert Flick-Rauswurf: "Musst jetzt handeln!"

IMAGO/Cathrin Mller / M.i.S.

Bundestrainer Hansi Flick ist schwer angezählt

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich nach der nächsten Niederlage der DFB-Elf für einen sofortigen Rauswurf von Bundestrainer Hansi Flick ausgesprochen. Der Ex-Bayern-Coach habe seiner Meinung nach das Vertrauen der Mannschaft verloren.

Die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft gibt nicht nur vielen Fans zu denken. Auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann beobachtet die immer schlimmer werdende Krise mit großer Sorge.

Man müsse sich "nur mal anschauen, wie wir spielen", sagte Hamann bei "Sky" als Reaktion auf die Frage, ob Flick das Team noch erreiche. Dabei wollte sich Hamann in der Betrachtung des Status quo nicht allein auf die letzten drei Länderspiele beschränken.

"Von der WM haben wir noch gar nicht gesprochen, wo wir gegen Costa Rica nach 60 Minuten 2:1 hinten sind und die gerade mal einen Torschuss in den ersten beiden Spielen hatten. Wir hätten auch [im Testspiel] gegen die Belgier zur Halbzeit 4:0 hinten sein müssen. Man muss einmal das Ganze sehen. Das geht in einem Riesentempo in die falsche Richtung", wetterte der TV-Experte gegen die jüngste Entwicklung der DFB-Elf unter Hansi Flick.

Hamann: Flick-Rauswurf jetzt oder nie!

Dass Flick das Ruder noch einmal rumreißen kann, glaubt Hamann nicht. "Was gibt mir den Glauben, dass es in sechs oder zwölf Monaten besser ist? Ich habe das Gefühl, dass die Verantwortlichen die Mannschaft bei der WM bei der Binden-Thematik im Stich gelassen haben. Oliver Bierhoff war das Bauernopfer, Neuendorf hat sich zurückgezogen, der Trainer hat sich versteckt. Sie haben die Mannschaft im Regen stehen lassen. [...] Und ich habe das Gefühl, dass er [Flick] das Vertrauen der Spieler verloren hat", sagte der "Sky"-Experte.

Wenn es in der Mannschaft stimmen würde, käme eine solche Serie wie die aktuelle nicht zustande, ergänzte Hamann. "Das ist im Moment aber nicht der Fall. Ich glaube, dass da so viel Vertrauen verloren gegangen und es jetzt die letzte Möglichkeit ist [sich von Flick zu trennen]. Die Gefahr, dass das mit ihm schief geht, ist so groß, dass du jetzt handeln musst", machte sich der frühere Profi für einen sofortigen Rausschmiss von Hansi Flick stark.