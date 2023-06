Medien: Newcastle an Offensiv-Juwel von Hertha BSC dran

IMAGO/Juergen Engler

Derry Scherhant könnte von Hertha BSC zu Newcastle United wechseln

Nach dem Abstieg in die Zweitklassigkeit wird sich Hertha BSC einem Mega-Umbruch unterziehen müssen. Die Mission Wiederaufstieg will die Alte Dame dabei unter anderem mit vielen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs angehen. Einer von ihnen: Derry Scherhant. Dieser steht jedoch offenbar im Fokus von Newcastle United.

Im Februar meldete die "Sport Bild" noch, dass dem 20-Jährigen genauso wie Jessic Ngankam ein Wechselverbot auferlegt wurde. Durch den Abstieg und die finanziellen Probleme von Hertha BSC ist dieses allerdings längst vom Tisch.

Das will sich nun offenbar auch Newcastle United zu Nutze machen, die laut übereinstimmenden Bericht von Transfer-Experte Ekrem Konur und dem "Telegraph" auf einen Transfer von Scherhant schielen. Das Offensiv-Talent ist noch bis 2025 an den Hauptstadtklub gebunden, sodass der Top-Klub eine Ablöse zahlen müsste.

Verliert Hertha BSC Derry Scherhant?

Konur will gar erfahren haben, dass die Bosse der Magpies ein erstes Angebot für den Youngster, der in der vergangenen Saison zehnmal in der Bundesliga zum Einsatz kam, vorbereiten. Die darin vorgesehene Ablöse soll sich auf knapp zwei Millionen Euro belaufen, so der "Telegraph".

Ob die Hertha einer solchen, vergleichsweise niedrigen Offerte allerdings zustimmt, ist offen. Auch ist nicht bekannt, ob Scherhant einen Abschied auf die Insel überhaupt vollziehen möchte. Das Eigengewächs ist in der kommenden Saison fest für die erste Mannschaft eingeplant und kennt Pal Dardai bereits aus früheren Tagen im Hertha-Nachwuchs.

Dass Scherhant auf Anhieb zu viel Spielpraxis in der Premier League kommt, ist auf Grund der großen Konkurrenz im Newcastle-Angriff rund um Ex-BVB-Flop Alexander Isak äußerst fragwürdig. Auch eine Verpflichtung mit anschließender Rückleihe zu Hertha BSC ist deshalb offenbar grundsätzlich vorstellbar.